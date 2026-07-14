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Salvador Illa tiene fe ciega en que Pedro Sánchez volverá a ser presidente más allá de 2027: "Enfrente tenemos la nada"
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Salvador Illa tiene fe ciega en que Pedro Sánchez volverá a ser presidente más allá de 2027: "Enfrente tenemos la nada"

"Va a ganar y volverá a gobernar", aseguró Illa en un encuentro con la prensa.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
GAVA BARCELONA, SPAIN - SEPTEMBER 21: The president of the Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (l) and the president of the Government, Pedro Sanchez (r), during the PSC Rose Party, on 21 September, 2025 in Gava, Barcelona, Catalonia, Spain. The Fiesta de la Rosa is the PSC's big annual event conceived as the symbolic launch and inauguration of the political year for the Catalan socialists. This year it gathers 15,000 people among militants, sympathizers and authorities of the PSC and the PSOE. (Photo By Lorena Sopena/Europa Press via Getty Images)
Salvador Illa y Pedro Sánchez, en la Fiesta de la Rosa del PSC.Europa Press via Getty Images

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, tiene muy claro que Pedro Sánchez seguirá siendo presidente del gobierno después de las próximas elecciones generales. 

En 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE, el catalán aseguró "es el mejor líder", y que por ello se volverá a presentar. "Va a ganar y volverá a gobernar", afirmó con rotundidad Salvador Illa este lunes. 

"Y sé de lo que hablo. No hay que estudiar doctorados en Harvard. ¿Qué alternativa tenemos enfrente? Una involución. ¿Qué liderazgo tenemos enfrente? La nada, dicho sea con todo respeto", expuso el president. 

Para Illa, la alternativa a un gobierno liderado por Pedro Sánchez sería "la nada política", y se refirió a Alberto Núñez Feijóo sin mencionarle. "Un señor que confunde una incapacidad temporal con un cáncer. Esto es lo que nos espera", advirtió. 

Al hilo de esto, y tras referirse a una de las últimas polémicas de Feijóo, Illa también aludió a las polémicas palabras de Mariano Rajoy sobre la selección francesa. "O un señor o unos señores que bloquean un tratado de amistad con Francia. Que no es un país que nos quede... ¡Que es vecino nuestro!", sentenció el político socialista. 

Lío con Francia por culpa de Rajoy

A escasas horas del Francia-España correspondiente a las semifinales del Mundial, son muchos los medios de comunicación franceses que han clamado contra las declaraciones de Rajoy sobre los jugadores de su selección. Según el expresidente del gobierno, en su plantilla no hay "franceses".

La polémica ha ido escalando en las últimas horas, y lejos de rectificar, desde el PP intentan quitar hierro al asunto asegurando que fueron unas declaraciones "sarcásticas" y "sin mala intención".

El último en responder a Rajoy ha sido Lamine Yamal, jugador de la selección española que, siempre según los parámetros del político gallego, tampoco sería español. "Si el fútbol sirve para algo es para integrar en la sociedad", afirmó cuando le preguntaron directamente por este asunto. 

Daniel Pueblas Lara
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Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

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