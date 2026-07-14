Desaparecido en Miami Mykee, bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro

Preocupación en el mundo del espectáculo. El bailarín de la gira Motomami de Rosalía y habitual de las giras de Rauw Alejandro, Michael-Anthony Leones Espino, más conocido como Mykee ha desaparecido en Miami.

El propio Rauw Alejandro, que ha compartido escenario con él en tours como Vice Versa, Saturno y Cosa Nuestra Tour, ha hecho pública el post de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, donde comparten varias imágenes del bailarín y dan algunas pistas por si alguien pudiera reconocerle.

En la publicación apuntan que Mykee fue visto por última vez el pasado 12 de julio, alrededor de las 12:30 horas, en la manzana 14200 de Southwest 161st Court, en Miami y las autoridades mantienen la búsqueda activa desde entonces, solicitando la colaboración ciudadana para encontrarle.

El bailarín, según la descripción facilitada a la policía mide 1,70 metros, pesa unos 68 kilos, tiene el cabello negro, los ojos marrones y una complexión delgada y atlética. Asimismo, recuerdan que en el momento de su desaparición vestía una camiseta de camuflaje, pantalones cortos negros y zapatos tipo Crocs de color negro.

En el mismo comunicado han recalcado que su entorno se encuentra "muy preocupado por su seguridad" y que podría necesitar ayuda si alguien lo encuentra. Michael-Anthony Leones Espino comenzó a colaborar en 2018 con Rauw Alejandro y le ha acompañado en todas las giras internacionales desde entonces.

Con Rosalía participó en el Motomami tour en 2022 y 2023, cuando ella y Rauw Alejandro todavía eran pareja, siendo uno de los bailarines que acompañaban a la catalana en este espectáculo y que se convirtieron en un icono más para los fans más acérrimos de la catalana. De hecho, una de las cuentas fans más populares de Rosalía ha compartido también la noticia de la desaparición.

"Este es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda. Mykee, uno de los motopapis, ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo", han escrito en su post de Instagram.

Desde la Oficina del Sheriff de Miami-Dade solicitan que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Leones Espino a que se comunique con el agente A. Madrigal del MDSO al 305-715-3300, 305-715-3214, o al correo electrónico u307222@mdso.com o Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-TIPS (8477).