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Varios muertos y seis desaparecidos por un incendio ya controlado en un edificio en obras del centro de Bruselas
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Varios muertos y seis desaparecidos por un incendio ya controlado en un edificio en obras del centro de Bruselas

Las llamas se propagaron por los huecos de los ascensores.

EP
Un camión de bomberos en Bruselas, en una fotografía de archivo.
  Un camión de bomberos en Bruselas, en una fotografía de archivo.Alexandros Michailidis vía Europa Press

Incendio grave en el corazón de Bruselas. Varias personas han fallecido y seis permanecen desaparecidas por un incendio ya extinguido que fue declarado a primera hora de este martes en un céntrico edificio en obras en el centro de la capital belga.

Según las primeras informaciones ofrecidas por las autoridades, el fuego se inició en el segundo piso del edificio OXY, pero se propagó por el hueco del ascensor, bloqueando al menos dos ascensores.

La Autoridad del Trabajo, por medio de su portavoz Brecht Speybrouck, ha confirmado que se han encontrado "varias víctimas" mortales en uno de los ascensores bloqueados al que han podido acceder los Bomberos, pero ha avisado de que la cifra podría aumentar porque sigue habiendo seis operarios que trabajan en la obra sin localizar.

El edificio OXY, antiguamente sede del Ayuntamiento del distrito de Bruselas centro, está siendo rehabilitado para ser convertido en un edificio de apartamentos y locales de ocio, por lo que en el momento del suceso se encontraban numerosos obreros en el interior, en su mayoría desalojados antes de que se propagara el fuego por los ascensores.

EP
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