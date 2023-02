El geólogo que 'predijo' el terremoto de Turquía días antes

Tras conocerse los primeros datos de la tragedia que deja ya casi 5.000 muertos en Turquía y Siria, comenzaron a correr como la pólvora informaciones que apuntaban a que un geólogo ya había vaticinado que había riesgo de que se produjese un terremoto de magnitud 7,5, al menos, 48 horas antes de que dos seísmos de 7,7 y 7,4 en la escala de Richter sacudiesen ambos países.

Se trata del caso de Frank Hoogerbeets, un investigador holandés que había publicado un tuit con el siguiente texto en inglés: "Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon)". El hombre, cuya biografía de Twitter especifica que trabaja para la Solar System Geometry Survey (SSGS), había asegurado días antes que "tarde o temprano se producirá un terremoto de magnitud 7,5 en esta región (el sur-centro de Turquía, Jordania, Siria y Líbano).

El tuit estaba acompañado de una cartografía que localizaba el epicentro del supuesto temblor en un área muy próxima a donde tuvieron lugar los temblores y sus réplicas.

Lejos de quedarse ahí, el investigador publicó, ya tras los terremotos, otro tuit en el que reafirmaba la publicación anterior, al tiempo que se solidarizaba con las víctimas turcas y sirias.

"Mi corazón está con todos los afectados por el gran terremoto en el centro de Turquía. Como dije anteriormente, tarde o temprano esto iba a suceder en esta región, similar a los años 115 y 526. Estos terremotos siempre están precedidos por una geometría planetaria crítica, como lo tuvimos el 4 y 5 de febrero", expuso.

Por otra parte, Hoogerbeets aún publicó un tercer tuit sobre esta cuestión, en la que alertaba de las previsibles réplicas del terremoto. "Estad atentos a la posible actividad sísmica adicional en Turquía central y las regiones cercanas. Las réplicas suelen continuar durante un tiempo después de un gran terremoto"