Con 1,76 millones de metros cuadrados que lo hacen 4 veces más grande que el Vaticano, este megaproyecto es el edificio más ancho del mundo, alberga 2.000 tiendas, un parque acuático y hasta tiene su propio cielo y una playa en la que nunca anochece

Los chinos no solo son los más rápidos construyendo, sino que acumulan otros récords, muchos de ellos en el Guinness. Sus datos abruman: es el edificio más grande y ancho del mundo por superficie construida, con 1,76 millones de metros cuadrados de área total, mide 500 metros de largo, 400 metros de ancho y alcanza los 100 metros de altura.

China no podía dejar de competir por la escala absoluta, aunque no lo hacen por vanidad, sino por una mezcla de necesidad, practicidad y visión de futuro. El New Century Global Center es un coloso arquitectónico situado en Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan en el suroeste de China.

El New Century Global Center es una ciudad entera bajo un mismo techo: comparaciones que explican su magnitud

Ostenta un récord difícil de igualar y las comparaciones son igual de espectaculares: 18 veces la Ópera de Sídney o 20 Boeing 747 en fila. Su grandeza tiene sentido: cobijar una ciudad entera.

Para entender realmente su tamaño, basta con compararlo con otros complejos conocidos: es tres veces más grande que el Pentágono, cuadruplica la superficie del Vaticano, supera ampliamente a los mayores centros comerciales de Dubai, tiene más superficie útil que la Terminal 3 del Aeropuerto de Dubai, e incluso rebasa en extensión al complejo de torres Abraj Al-Bait, en Arabia Saudí.

No solo es un edificio. Es literalmente una ciudad dentro de otra ciudad, con avenidas interiores, plazas, aparcamiento y zonas verdes cubiertas. Pero hay más, mucho más...

Hoteles, playa artificial y un cielo que nunca oscurece en el New Century Global Center

No es el reclamo de una película de ciencia ficción. Bienvenidos al futuro; bienvenidos a China. Que una ciudad cubierta no impida no disfrutar de un día "soleado" de playa. El New Century Global Center se ha concebido como un universo cerrado y autosuficiente, a lo El show de Truman, pero esperemos, con una vida totalmente libre.

Si un día viajas allí, te encontrarás con:

Centros comerciales con más de 2.000 tiendas.

con más de 2.000 tiendas. Dos hoteles de cinco estrellas interconectados.

interconectados. Oficinas corporativas

corporativas Cines y zonas de ocio .

y zonas de . Un parque acuático cubierto .

. Una playa artificial de arena blanca, con olas mecánicas.

Pero si quieres emular a Truman y no salir de allí salvo casos extremos o que decidas, puedes, gracias a:

Calles interiores con señalización vial.

con señalización vial. Sistemas de transporte eléctrico .

. Centro de convenciones.

Conexión directa con una terminal de metro subterránea.

Es posible vivir, trabajar, comprar y divertirse sin abandonar nunca el edificio. Esta autosuficiencia lo ha convertido en un símbolo de la urbanización extrema, muy debatido por urbanistas y sociólogos.

Una ciudad con termostato

Todo ello bajo una inmensa estructura climatizada que permite mantener la temperatura constante durante todo el año, independientemente del clima exterior. No, es esta "ciudad" no hay estaciones, no hay frío ni calor.

Uno de sus elementos más llamativos es el llamado "cielo digital": un sistema de iluminación LED de ultraalta definición que simula el ciclo del día, con amaneceres, atardeceres y nubes en movimiento. El objetivo es que el visitante pierda la noción del tiempo, creando una atmósfera permanente de verano tropical incluso en pleno invierno.

Años de planificación, 3 de construcción y 100.000 trabajadores para una obra faraónica

Es el otro estilo. De hacer edificios de varias plantas en horas a gran urbanismo con años de planificación. El proyecto se concibió a principios de la década de 2010 y fue inaugurado en 2013, tras algo más de tres años de obras.

En su construcción participaron más de 100.000 trabajadores directos e indirectos, junto a decenas de empresas de ingeniería y arquitectura. Las obras faraónicas adquieren una nueva dimensión en China.

La idea era levantar un icono del siglo XXI, comparable en simbolismo a las pirámides de Egipto o el Coliseo de Roma, pero adaptado a una economía globalizada, tecnológica y orientada al consumo y al ocio.

Un megaedificio sostenible: paneles solares y automatización

Más allá del espectáculo visual, el complejo incorpora soluciones avanzadas de eficiencia energética. Su sistema de ventilación y climatización fue diseñado para reducir el consumo hasta en un 30%, aprovechando corrientes internas de aire y el calor residual.

Además, el edificio cuenta con:

Paneles solares de alta eficiencia .

. Sistemas automatizados que ajustan la iluminación según la ocupación.

que ajustan la iluminación según la ocupación. Gestión inteligente del consumo eléctrico y térmico.

Todo ello es imprescindible en un espacio capaz de albergar de forma simultánea a más de 50.000 personas, entre visitantes, trabajadores, huéspedes y comerciantes.

¿Futuro urbano o exceso monumental?

Desde su inauguración, el complejo genera opiniones enfrentadas. Para algunos expertos, representa el futuro de las megaciudades, donde la vida se organizará en grandes estructuras climatizadas, eficientes y controladas.

Para otros, es un monumento al exceso, una demostración de poder económico y técnico más que una solución real a los problemas urbanos.

Lo que nadie discute es su impacto. Más de una década después, el edificio sigue plenamente operativo, acoge eventos internacionales y recibe millones de visitantes cada año.

Por la noche, iluminado, el New Century Global Center parece una ciudad flotando dentro de otra ciudad. Un recordatorio de hasta dónde puede llegar la ambición humana cuando decide convertir lo imposible en hormigón, acero y luz.

Top 10 de construcciones más grandes del mundo

No todo es China, aunque lleva la voz cantante también en este ámbito. Veamos los otros mastodontes de la construcción terminados o en construcción en 2026 y en orden de más grandes tras el NCGC:

Surat Diamond Bourse (India): 660.000 metros cuadrados. Bolsa (mercado) de diamantes.

(India): 660.000 metros cuadrados. Bolsa (mercado) de diamantes. Shenzhen Bao'an Int. Airport T3 (China): 459.000 metros cuadrados. Aeropuerto.

(China): 459.000 metros cuadrados. Aeropuerto. Azabudai Hills Mori JP Tower (Japón): 461.774 metros cuadrados. Rascacielos oficinas.

(Japón): 461.774 metros cuadrados. Rascacielos oficinas. Tesla Gigafactory Nevada (EEUU) : 455.000 metros cuadrados. Fábrica.

: 455.000 metros cuadrados. Fábrica. Exchange 106 (Malasia) : 453.853 metros cuadrados Rascacielos.

: 453.853 metros cuadrados Rascacielos. Chhatrapati Shivaji Airport T2 (India) : 450.000 metros cuadrados. Aeropuerto.

: 450.000 metros cuadrados. Aeropuerto. Boeing Everett Factory (EEUU) : 398.000 metros cuadrados. Fábrica.

: 398.000 metros cuadrados. Fábrica. Taipei 101 (Taiwán) : 412.500 metros cuadrados. Rascacielos.

: 412.500 metros cuadrados. Rascacielos. Renaissance Center (EEUU): 434.000 metros cuadrados. Complejo de oficinas.

El futuro de las obras monumentales: del NEOM árabe de 170 kilómetros a las casi 50 megaciudades para 2035

La tendencia en megaconstrucciones hasta 2030–2035 va hacia menos "iconos vacíos" y más megaproyectos de infraestructuras y energía limpia, con foco en ciudades, transporte y transición climática, aunque seguirán algunos rascacielos y ciudades futuristas tipo NEOM, que deja en "pequeño" edificio el New Century Global Center.

El NEOM/The Line de Arabia Saudí costará hasta 500.000 millones de dólares y el plan final es una ciudad lineal de 170 kilómetros en medio del desierto y otras giga‑cities orientadas a turismo y tecnología. Por ahora, de cara a los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029, comenzarán por acabar "solo" 300 metros a medio kilómetro.

Las consultoras de infraestructuras estiman que el gasto en megaproyectos crecerá alrededor de un 30% entre 2024 y 2028 y rondará el 10% de toda la inversión constructiva mundial, según fmicorp. Se prevé construir más de 40 megaciudades hasta 2023, sobre todo en Asia y África.