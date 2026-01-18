Se corta el tráfico ferroviario entre Sevilla y Madrid tras descarrilar dos trenes en Adamuz (Córdoba)

Imagen de archivo del interior de la estación de tren de Córdoba.

Descarrilan dos trenes en Adamuz (Córdoba), según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en 'X' (antes conocido como Twitter). Los pasajeros están detenidos en Adamuz, Córdoba. Por ahora se desconoce si hay heridos.

Desde la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han señalado que primero ha descarrilado uno de los trenes, invadiendo la vía contigua y provocando el descarrilamiento de un segundo.

"El tren de LD AV Iryo 6189 Málaga - Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por vía contigua circulaba tren de LD AV 2384 Pta. de Atocha - Huelva, que también ha descarrilado", han informado desde Adif, que han agregado que el incidente "ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia".

Debido a la situación, las circulaciones de trenes de Alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentran suspendidas.