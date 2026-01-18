Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Se corta el tráfico ferroviario entre Sevilla y Madrid tras descarrilar dos trenes en Adamuz (Córdoba)
Sociedad
Sociedad

Se corta el tráfico ferroviario entre Sevilla y Madrid tras descarrilar dos trenes en Adamuz (Córdoba)

Por ahora se desconoce si hay heridos. Las circulaciones de trenes de Alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentran suspendidas.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Imagen de archivo del interior de la estación de tren de Córdoba.
Imagen de archivo del interior de la estación de tren de Córdoba.Allan Baxter via Getty Images

Descarrilan dos trenes en Adamuz (Córdoba), según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en 'X' (antes conocido como Twitter). Los pasajeros están detenidos en Adamuz, Córdoba. Por ahora se desconoce si hay heridos. 

Desde la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han señalado que primero ha descarrilado uno de los trenes, invadiendo la vía contigua y provocando el descarrilamiento de un segundo. 

"El tren de LD AV Iryo 6189 Málaga - Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por vía contigua circulaba tren de LD AV 2384 Pta. de Atocha - Huelva, que también ha descarrilado", han informado desde Adif, que han agregado que el incidente "ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia".

Debido a la situación, las circulaciones de trenes de Alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentran suspendidas.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 