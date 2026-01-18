Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Del pelo platino a su fetiche por las Nike de Travis Scott: el estilo de Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz, en la ceremonia de entrega del trofeo como número 1 del año 2025 en Turín

Del pelo platino a su fetiche por las Nike de Travis Scott: el estilo de Carlos Alcaraz

El tenista, que arranca su temporada 2026 con el Open de Australia, no acapara todas las miradas únicamente dentro de las pistas. 

El tenista, posando con su trofeo en Roma con un chándal dos piezas monocolor de Nike al que suele recurrir entre partidos.
  El chándal de confianzaEl tenista, posando con su trofeo en Roma con un chándal dos piezas monocolor de Nike al que suele recurrir entre partidos.Getty Images
  El pelo rapado del US OpenA pesar de que el cambio de 'look' no fue intencionado, el corte de pelo prácticamente al cero de Alcaraz antes de arrancar el Grand Slam estadounidense fue lo más comentado de esos días. Sports Illustrated via Getty Images
El tenista es embajador de la firma francesa y es habitual que luzca prendas de la firma y, como en la imagen, bolsos
  Embajador de Louis VuittonEl tenista es embajador de la firma francesa y es habitual que luzca prendas de la firma y, como en la imagen, bolsos. GC Images
El murciano tiró de un look clásico en Turín para recoger el trofeo que lo acreditó como número 1 del mundo.
  Americana de doble botonadura y camisa azulEl murciano tiró de un look clásico en Turín para recoger el trofeo que lo acreditó como número 1 del mundo.Marco Canoniero/Getty Images
El tenista es fan de la NBA y no pierde la oportunidad de lucir camisetas de ese estilo.
  Con la camiseta de los LakersEl tenista es fan de la NBA y no pierde la oportunidad de lucir camisetas de ese estilo.Getty Images
Alcaraz, con su silueta ancha de referencia celebrando su segundo título de Roland Garros.
  Total look en negro en ParísAlcaraz, con su silueta ancha de referencia celebrando su segundo título de Roland Garros.GTRES
Alcaraz ha dejado en claro en más de una ocasión que las deportivas son su gran objeto de deseo y en Turín sorprendió con estas Nike vintage de estilo botas de fútbol dosmileras.
  Con deportivas de estilo dosmileroAlcaraz ha dejado en claro en más de una ocasión que las deportivas son su gran objeto de deseo y en Turín sorprendió con estas Nike vintage de estilo botas de fútbol dosmileras.Clive Brunskill/Getty Images
Alcaraz no suele complicarse cuando tiene que lucir esmoquin y suele apostar por este de americana cruzada de doble botonadura de Louis Vuitton.
  Fiel al esmoquin cruzadoAlcaraz no suele complicarse cuando tiene que lucir esmoquin y suele apostar por este de americana cruzada de doble botonadura de Louis Vuitton.GTRES
En su primera rueda de prensa del Open de Australia, Alcaraz eligió una camiseta de estilo beisbolera en tono beige con una gorra a juego.
  Con un 'look' al más puro estilo béisbolEn su primera rueda de prensa del Open de Australia, Alcaraz eligió una camiseta de estilo beisbolera en tono beige con una gorra a juego.Getty Images
El tenista se salió de su tónica habitual con este polo bajo la chaqueta para presentar su serie de Netflix en mayo de 2025.
  Con traje de chaqueta y poloEl tenista se salió de su tónica habitual con este polo bajo la chaqueta para presentar su serie de Netflix en mayo de 2025.GTRES
El tenista se calzó estas zapatillas para celebrar su victoria en Queen's el pasado mes de junio. No son unas cualquiera ya que son las deportivas más deseadas del mercado.
  Las deportivas más deseadas de Travis Scott para NikeEl tenista se calzó estas zapatillas para celebrar su victoria en Queen's el pasado mes de junio. No son unas cualquiera ya que son las deportivas más deseadas del mercado.Julian Finney/Getty Images
El murciano es embajador de la firma de relojería suiza y en los últimos meses ha encontrado un nuevo modelo fetiche: el Cosmograph Daytona en color turquesa.
  Su reloj fetiche de RolexEl murciano es embajador de la firma de relojería suiza y en los últimos meses ha encontrado un nuevo modelo fetiche: el Cosmograph Daytona en color turquesa.CameraSport via Getty Images
Tras su victoria en el último US Open, el tenista celebró en las calles de Nueva York con pantalones de pata ancha y una sencilla camiseta blanca.
  Con los pantalones favoritos de la gen ZTras su victoria en el último US Open, el tenista celebró en las calles de Nueva York con pantalones de pata ancha y una sencilla camiseta blanca.GTRES
El pelo platino de Alcaraz
  El pelo platinoDespués de raparse, Alcaraz no tuvo miedo de experimentar y se tiñó el pelo de platino, un color que lució durante los últimos meses de la temporada 2025. Getty Images
El tenista acudió en 2025 al programa de Pablo Motos con una cazadora vaquera
  Con cazadora informal en 'El Hormiguero'El tenista acudió en 2025 al programa de Pablo Motos con un 'total look' vaquero en color negro. GTRES
Si hay algo que ha quedado claro de Alcaraz en los últimos años es que es fan del corte de pelo degradado, como demuestra esta imagen en Roland Garros 2025.
  Fanático del degradadoSi hay algo que ha quedado claro de Alcaraz en los últimos años es que es fan del corte de pelo degradado, como demuestra esta imagen en Roland Garros 2025.Clive Brunskill/Getty Images
El tenista recuperó estas deportivas como las que lucía en su época Andre Agassi para una entrevista tras un partido.
  Con estas Nike vintage en AustraliaEl tenista recuperó estas deportivas como las que lucía en su época Andre Agassi para una entrevista tras un partido.Getty Images
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 