Descartes, filósofo francés, sobre la confianza: "Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez"

Seguramente has escuchado mencionar a lo largo de la vida el nombre de René Descartes, pero ¿Quién fue él exactamente y porque es tan reconocido a nivel global? Se trata de un filósofo quien nació en la comuna francesa de La Haye el 31 de marzo de 1596 y tras 53 años murió el 11 de febrero de 1650 en territorio escocés.

Trabajó tanto en filosofía como en matemáticas, donde sentó bases de la geometría analítica y del uso de coordenadas, de hecho el plano cartesiano lleva su nombre. Es una figura clave en la filosofía por su confianza en la razón como guía principal del conocimiento.

Algunas frases destacadas por parte de Descartes

El portal especializado, Psicología y Mente, por medio de un artículo, expone varias frases originarias de René, utilizándolas como base para entender a mayor profundidad la manera que el francés pensaba y percibía la vida.

"cogito, ergo, sum", sin duda alguna la frase más famosa por parte del intelectual en la cual expone una de sus ideas principales conceptos: pienso luego existo, pensamos porque el pensar es el acto más indiscutible de la vida humana.

“Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas”: Descartes considera esencial dudar de todo para de esta manera ir ampliando el conocimiento.

“Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez”, Continuando con el mismo orden de ideas mencionado en el punto anterior, el filósofo enfatiza en el ejercicio de la duda. Con esta frase Descartes nos invita a cuestionar lo que percibimos, ya que no es raro que nuestros sentidos nos engañen.

“Todo lo complejo puede dividirse en partes simples”, se trata un método propuesto por galo en el cual pretende descubrir la verdad, segmentando cada problema a sus elementos más básicos con base en el razonamiento.

¿Por qué los conceptos de René son relevantes en la actualidad?

Su método de analizar problemas dividiéndolos en partes simples y claras se asemeja al enfoque científico y racional implementado hoy en día.