Una argentina que vive en Madrid entra en un supermercado y la pregunta que hace sobre lo que hacen con las ofertas abre un buen melón
"No lo entiendo", aclara.

Juan De Codina
Vídeo de TikTok de @micaeladistefano en un supermercado de España.
Micaela Di Stéfano es una joven que hace muchos años emigró de Argentina, su país natal, para mudarse a Madrid, capital de España. Han sido ya varios años desde que aterrizó por primera vez y no ha sido hasta ahora que le ha surgido una duda en los anuncios de ofertas de los supermercados.

"¿Sabéis algo que me llama la atención de España 5 años después? No lo entiendo, como en todos los descuentos que te hacen en el que ponen que es un 'super precio', pero te bajaron 20 céntimos", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado cientos de miles de visualizaciones y más de 10.000 'me gusta'.

No ha entendido por qué venden las ofertas como un gran descuento cuando luego, realmente, son "solo 20 céntimos". "La gente realmente lo compra porque dice: wow, qué buen precio, me están descontando 20 céntimos, yo no lo entiendo", ha comentado.

Los descuentos a los que se refiere

Ha enseñado varias ofertas en algunas secciones del supermercado al que ha entrado, cuyo nombre no ha revelado:

  • Café Latte Macchiato Caramel: de 5,35 a 4,95 euros.
  • Café Espresso Dolce: de 18,99 a 17,75 euros.
  • Caja de bombones: de 9,99 a 8,99 euros.
  • Leche semidesnatada, 1 litro: de 1,54 a 1,39 euros

"Super precio... Y te bajan un euro, me causa gracia, pero por el hecho de que lo llamen 'super precio'. Te hacen descuento de ¡20 céntimos!", ha recalcado.

Las reacciones no pasan desapercibidas

En cuanto a reacciones, han sido una veintena de usuarios que han dejado su opinión sobre los posibles motivos, algunos más irónicos que otros.

  • @Cami_noboa: "Es como el 2x1 en Argentina, que te ponen el mega precio, pero llevando dos unidades".
  • @lett_frungillo: "Creo que tiene que ver ocn que allí el dinero vale, aunque sean céntimos. Aquí en EEUU no siempre los descuentos son súper, pero aunque sean céntimos, suman ahorro...".
  • @Celeste: "Pero cuando haces la compra grande, si varios productos tienen eso, entonces te ahorras como dos euros más, es un montón".
