Se adentran en el palacio secreto de 115 millones de euros de Putin con un jacuzzi dorado y su propio hospital

El presidente ruso, Vladímir Putin, entra en el salón durante la recepción a embajadores extranjeros en el Gran Palacio del Kremlin, el 15 de enero de 2026, en Moscú, Rusia.

Detrás de la ambición y el poder geopolítico, está también el lujo y las ambiciones personales, incluso en salud, usando su poder casi omnímodo, como se pudo comprobar en una conversación "robada" entre el presidente ruso, Vladímir Putin y el líder chino, Xi Jingping, sobre la longevidad y cuánto iban a vivir. Pero veamos algo más mundano de Putin como es su fastuosa casa.

No parece que sea casual, sino algo simbólico e incluso provocador: su palacio está escondido en un acantilado de la Crimea ocupada, valorado en unos 100 millones de libras (cerca de 115 millones de euros), según ha publicado el diario británico Express.

Y de la crítica al lujo o a esa provocación, a la de corrupción: esta mansión vuelve a situar a Vladimir Putin en el centro de las acusaciones por enriquecimiento ilícito y uso opaco de fondos.

La propiedad, según una investigación del equipo del opositor ruso Alexéi Navalni, no solo destaca por su lujo extremo, sino por un detalle inquietante: un hospital privado completamente equipado y una criocámara para tratamientos a –110 °C.

Un complejo oculto en el cabo Aya

El palacio se encuentra en el cabo Aya, en el extremo sur de la península, sobre un acantilado que domina el Mar Negro. La finca incluye dos edificios principales:

Una residencia de casi 9.000 metros cuadrados .

. Un segundo edificio, incrustado en la roca bajo jardines paisajísticos, de más de 5.000 metros cuadrados.

A ello se suman un muelle privado, una playa artificial de arena blanca, un paseo exclusivo y un helipuerto construido en la ladera superior. Todo el conjunto permanece oculto de miradas indiscretas, con fuertes medidas de seguridad.

Lujo llevado al extremo

Según planos, documentos del proyecto y fotografías internas, los interiores superen incluso el nivel e otras residencias atribuidas a Putin, como Valdai el famoso palacio de Gelendzhik, también en el Mar Negro.

El dormitorio principal ocupa por sí solo unos 240 metros cuadrados, con un baño de más de 50 metros cuadrados. El llamado boudoir tiene "el tamaño de tres pisos estándar".

El recorrido culmina en uno de los espacios más llamativos: un jacuzzi completamente dorado, al que se accede por una escalera y pasamanos también dorados, desde el que se puede ver la televisión estatal rusa.

Los investigadores calculan que solo los accesorios del baño —grifos, portarrollos, perchas para albornoces— superan los 100.000 euros por baño. Algunas piezas decorativas, en forma de flores, alcanzan precios equivalentes a un pequeño apartamento en ciudades turísticas rusas.

Habitaciones para la familia… y el séquito

El complejo cuenta con dos "dormitorios reales" en alas separadas, además de habitaciones destinadas, según la investigación, a Alina Kabaeva, exgimnasta y señalada desde hace años como pareja de Putin, y a dos hijos menores.

También hay dependencias para personal del Servicio Federal de Protección, incluido un lacayo asignado permanentemente. En el sótano, una zona de ocio alberga un cine privado para ocho personas, pensado para un uso estrictamente íntimo.

Un hospital privado que reaviva las dudas sobre su salud

Uno de los elementos más llamativos ocupa una planta entera: un hospital privado completo, una característica que ya aparece en otras residencias atribuidas al presidente ruso. Incluye consultas médicas generales, otorrinolaringología, clínica dental y un quirófano totalmente equipado.

Según los investigadores, el equipamiento procede de fabricantes alemanes y finlandeses de alta gama: ecógrafos, electrocardiólogos, equipos de fisioterapia, dispositivos para gastroscopias y colonoscopias, mesas de operaciones, respiradores, desfibriladores y máquinas de anestesia. Todo con sistemas de esterilización UV y control ambiental.

La presencia de este hospital vuelve a alimentar las especulaciones sobre el estado de salud de Putin, que cumplirá 73 años en 2026.

La criocámara y la obsesión por la longevidad

Aquí aquella conversación con Xi Jinping cobra aún más sentido. Es el símbolo más revelador, según el equipo anticorrupción: la criocámara instalada en el complejo. Se trata de un dispositivo utilizado para exposiciones breves a temperaturas extremas, supuestamente con fines de recuperación y rejuvenecimiento.

La activista Maria Pevchikh lo resume así: "En nuestra experiencia, solo hay una persona que insiste en instalar estos dispositivos en residencias privadas: Vladimir Putin".

Las revelaciones coinciden con declaraciones públicas del propio Putin, que llegó a especular con trasplantes constantes de órganos para alargar la vida humana, aparte de esos comentarios del presidente chino Xi Jinping, quien habló de vidas de hasta 150 años a finales de siglo.

Un palacio financiado como otros… y pagado con sobornos

Según los registros financieros analizados, este palacio fue financiado a través de la misma red de empresas pantalla que otras propiedades atribuidas a Putin, como Gelendzhik. El coste total ronda los 10.000 millones de rublos (unos 110,6 millones de euros).

"La conclusión es clara: ese dinero es un soborno al presidente", afirma el informe. La propiedad estaría controlada por empresas vinculadas a oligarcas afines al Kremlin, beneficiados durante décadas de su mandato.