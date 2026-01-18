Albert, profesor: "No hay mejor sentimiento que ponerle un 7,5 a una persona que se ha esforzado"

"Vamos a corregir", comienza Albert en su nueva publicación de la red social TikTok, donde acumula más de 52.000 seguidores. Este joven, cuenta, a través de su cuenta, bautizada como Vivi Math Teacher, su día a día como docente. Esta vez, corrige los últimos exámenes que ha celebrado en una de sus clases.

"Este es el examen del primer tema que hacen entero conmigo. Entonces estoy nervioso", introduce en su vídeo, que ha alcanzado más de 60.000 Me Gusta. "El primer examen que corrijo: 8,8. Estoy contentísimo", dice mientras sigue con más pruebas.

Mientras revisa los ejercicios, se topa con un alumno que "aprueba por los pelos". "Vamos, es que qué gustazo está siendo corregir esto. Me hace mucha ilusión, se lo merece", confiesa. "No hay mejor sentimiento que ponerle un 7,5 a alguien que se ha esforzado, ¡qué ilusión!", dice, claramente emocionado.

"Acabo de corregir un examen en el que pone: 'Por favor Albert, que la nota no sea más baja que un 2", cuenta. "Su nota roza el 4", informa. El docente asegura que "para muchos" esta calificación podría significar un fracaso, pero "lejos de verlo como esto", "yo lo que veo es que está yendo por buen camino, y a mí esta nota me enorgullece". "Yo sé que esta persona, siguiendo esta línea, acaba llegando al 5", explica.

"No es lo mismo sacar un 4 viniendo de un 7, que de un 2"

En su vídeo asegura que "cuando la mejora real de alguien que sabes que le cuesta va acompañada de esfuerzo, hace tantísima ilusión como docente", asegura. Para explicarse dice que "no es lo mismo sacar un 4,5 viniendo de un 7, que de un 2". "Chapó por los alumnos que estés consiguiendo estas mejoras solo un trimestre".

"Voy a cenar, y ya luego sigo", concluye en su clip, a lo que le sigue una última reflexión: "Estoy tan orgulloso de algunas personas, porque sé que hay un montón de alumnos que realmente les preocupaba la nota de este examen que ha currado mucho".

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la publicación de Albert, que ha obtenido más de 462.000 visualizaciones. "Orgullosos deben y tienen que estar tus alumnos por tener un profesional que se ocupa y preocupa por ellos", celebra una internauta. "Cuando un profe es bueno y explica en condiciones, las notas son elevadas, ya que con poco esfuerzo sacan la asignatura", opina otra. "Por favor, nunca uses la frase 'no te pongo un 10 porque no existe la perfección', eso me marcó de por vida", dice otra.