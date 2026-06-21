Giro inesperado en la física: un filósofo argumenta que estamos interpretando el espacio-tiempo de forma errónea

Las matemáticas son una ciencia exacta, o eso se ha creído siempre. Las ecuaciones de Einstein han resistido a todas las pruebas experimentales durante más de un siglo. Pero Daryl Janzen, astrónomo y filósofo, las pone en duda. En una entrevista con el diario The Conversation, recogido por Enikos, propone un "desafío filosófico".

De este modo, la crítica de Janzen no cuestiona las matemáticas, sino que se centra en cómo físicos y filósofos describen la propia naturaleza del espacio-tiempo y lo definen. Sostiene que, a lo largo del último siglo, el lenguaje utilizado para describir el espacio-tiempo ha ido fusionando gradualmente dos conceptos separados en uno solo.

La teoría

El punto principal de la argumentaria del pensador es la idea del "universo bloque", una corriente conocida como eternalismo: el espacio-tiempo es una estructura constante y de cuatro dimensiones. Según esta interpretación, todos los eventos pasados, presentes y futuros son igualmente reales dentro de este bloque, el tiempo no fluye y no hay un momento presente único. El bloque en sí mismo contiene todo lo que ha ocurrido alguna vez.

De esta forma, Janzen hace dos distinciones: "Los objetos existen porque duran en el tiempo, mientras que los eventos ocurren en un momento específico". Él sostiene que el bloque se entiende mejor como un marco representacional que como un objeto físico en el sentido habitual.

En su contra, todo surge "de un solo golpe, como un destello", entonces no existe una experiencia interna del tiempo que pueda considerar como ilusión. Para mantener la sensación del paso del tiempo en un universo bloque, la estructura de cuatro dimensiones tendría que durar de alguna manera: "Esto significaría añadir una quinta dimensión".

Janzen sostiene que la física ha estado en este estado durante décadas, reutilizando palabras como "atemporal", "existir" y "devenir" con significados técnicos, "sin tener en cuenta sus connotaciones cotidianas".

Implicaciones

En sus declaraciones recogidas, Janzen sugiere que la confusión "podría ir más allá de la filosofía". "Aclarar lo que los físicos quieren decir cuando hablan del espacio-tiempo podría influir en la forma en que los investigadores abordan los esfuerzos para reconciliar la relatividad general con la mecánica cuántica.

Por último, no propone un reemplazo para el marco existente, sino que sostiene que la cuestión fundamental no es cómo se curva el espacio-tiempo, sino "cómo deberíamos definirlo correctamente en primer lugar".