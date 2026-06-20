El futuro rascacielos más alto del mundo medirá más de 1 kilómetro y se enfrenta ahora al gran desafío de su construcción

El rascacielos más alto del mundo superará el kilómetro de altura. Se trata de la Jeddah Tower, en Arabia Saudí, un megaproyecto que fue paralizado en 2018 y que se retomó este año, con el objetivo de terminar un piso por semana.

Este edificio va a superar al Burj Khalifa, actual rascacielos más alto del mundo (828 metros). La Torre Yeda se encuentra en este momento cerca del piso 104 y a unos 400 metros de altura. En principio, llegará a los 500 metros en menos de seis meses.

La torre forma parte del plan Visión 2030 de Arabia Saudí, que busca diversificar la economía más allá del petróleo. El edificio estará construido para agosto de 2028, si se cumplen los plazos.

Pero antes de llegar a las últimas fases es necesario terminar uno de los grandes desafíos: la terraza panorámica, que también será uno de los atractivos principales de la torre.

El gran reto de la Jeddah Tower

La terraza panorámica, conocida como sky terrace, es considera el gran hito de la Jeddah Tower porque marca el inicio de la fase final de la construcción del rascacielos.

La terraza está situada alrededor del piso 160, muy cerca de la parte superior del edificio. Llegar a este nivel supone haber superado ya cientos de metros de altura y haber consolidado el núcleo principal del rascacielos. Además, es un hito simbólico, ya que la terraza contará con el mirador principal y será el espacio más icónico.

La sky terrace se encontrará a unos 700 metros de altitud. Construir a esta altura es un reto logístico nada sencillo de superar. Las condiciones son duras por el viento, las temperaturas extremas y la mayor dificultad para transportar materiales.

Los operarios tendrán que bombear hormigón a alturas cercanas a 1 kilómetro, algo sin precedentes. Para ello se van a implantar estándares de seguridad más exigentes, con sistemas estructurales más precisos en los que se redistribuirá la carga y se tratará de mantener la estabilidad.