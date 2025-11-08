Gonzalo Bernardos, economista, sobre el sueldo en España que pronto llegará a 6.000 euros: "Por falta de mano de obra"

El economista Gonzalo Bernardos dejó un alegato hace unos meses en una entrevista en Infobae en el que justificó que la situación de los salarios va a cambiar en los próximos años en España.

Preguntado por la situación que viven muchos jóvenes con un salario bajo y la vivienda en máximos, defendió que cuando él era joven, "tampoco podía vivir solo". "Y en aquellos momentos, pues ganaba lo que ganaba un ayudante en la universidad. Vivir solo siempre muy difícil. O vivías en pareja o con otra gente. La mayoría de mis amigos que estaban independizados de sus familias vivían con otros amigos", señaló.

Su solución es la de que los jóvenes vivan en casa de sus padres. "Es la solución de finales de los 80, principios de los 90. Especialmente si tus padres te lo pagan casi todo. Entonces vas ahorrando. ¿No sabes que en aquella época había novios casi eternos? Primero ahorraba cada uno en su casa y después se compraba una vivienda de segunda mano", añadió.

"España lo ha pasado muy mal entre 2008 y 2019. Ha sido un desastre de país. En primer lugar, por el estallido de la burbuja inmobiliaria. En segundo lugar, por la maldita austeridad de Angela Merkel. Qué daño ha hecho a Europa Angela Merkel", defendió entonces.

Gonzalo Bernardos justificó que España está yendo por buen camino. "La productividad ha subido en el año pasado 1,2 puntos, cosa que no subía tanto, si la memoria no me falla, en un escenario de creación de empleo desde el año 2000", detalló.

"Por lo tanto, España va a ir mucho mejor, porque, además, si a esto le metes el sector de la construcción, la capacidad de generar empleo que va a tener en los próximos años, la gente va a cobrar mucho más. Pronto verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra en construcción", razonó.

"Lo que pasa es que hay poca mano de obra especializada y a mí que un yesero se gane 5.000 o 6.000 euros es que me pone muy contento, porque además es que las empresas de construcción lo van a poder pagar", sentenció.