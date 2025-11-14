Guillaume, horticultor ecológico de 35 años, sobre su pasión: "Es una inversión de 650.000 euros, parece una barbaridad"

Cuando Guillaume Sampé habla de su trabajo, no empieza por su candidatura a Mister France Agricole. Prefiere hablar de madrugones, de tierra húmeda y de todo lo que se necesita para sacar adelante una granja urbana creada desde cero. Solo después menciona que este año ha decidido presentarse al concurso nacional que busca dar visibilidad a quienes trabajan en el sector agrícola.

Sampé, de 35 años, vive y trabaja en la zona de Montargis, donde dirige junto a su esposa Hyacinthe la granja urbana From farm to fork, fundada en 2019. Ambos dejaron atrás sus antiguas profesiones para lanzarse a la horticultura ecológica en unos terrenos municipales de Châlette-sur-Loing. Aquello, recuerda, fue empezar sin nada: ni invernaderos, ni maquinaria, ni riego instalado. "En 2019 no tenía ni idea. Empezamos de cero: no teníamos invernadero, ni tractor, ni riego subterráneo, nada", admite a un diario francés.

El proyecto ha crecido rápidamente: hoy cultivan cinco hectáreas con un equipo de cuatro personas. Parte de las verduras se venden a particulares y otra parte a profesionales y asociaciones. Solo para Restos du Cœur entregan cada año unas 20 toneladas de verduras ecológicas. Con este ritmo, trabajar 35 horas semanales es imposible. Como él mismo dice: "Uno nunca se da cuenta de la suerte que tiene de ser empleado hasta que es emprendedor. No podemos permitirnos trabajar 35 horas a la semana si queremos que funcione: la gente no siempre se da cuenta de la cantidad de trabajo que supone".

Es justamente esta realidad la que quiere mostrar con su candidatura. El concurso, explica, no trata de estética ni de superficialidad: "¡No se juzga por la apariencia en absoluto!". Lo que él quiere destacar es el territorio de Gâtinais, del que será representante oficial: "Tenemos azafrán, miel y muchos otros productos". Y también reivindicar su profesión, demasiado simplificada a menudo: "A veces me dicen que las verduras solo requieren tiempo y agua. Eso no es del todo cierto…".

Ahora, la pareja trabaja en su próximo gran reto: sustituir la pequeña caseta donde tienen la tienda por un edificio de una sola planta, accesible y pensado para almacenar productos y mover carretillas sin obstáculos. El presupuesto es alto, unos 650.000 euros, y no siempre es fácil conseguir financiación: los bancos —explica— están más prudentes que antes. "Es una inversión de 650.000 euros, parece una barbaridad", afirma.

La votación para Mister France Agricole está abierta en redes sociales desde el 2 de noviembre, y además del voto del público intervendrá un jurado que revisará la trayectoria de los candidatos. Quienes resulten elegidos recibirán su banda en la feria agrícola de París.