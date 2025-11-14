Un multimillonario hace la gran donación de latas de verdura y extiende un cheque de 800.000 euros para los gastos de transporte

Restos du Cœur (ONG fracesa) de los Alpes Marítimos está recibiendo una donación poco habitual: 730.000 latas de verduras mixtas Bonduelle financiadas por Sir Stelios Haji-Ioannou, fundador de EasyJet. Según explica François Chantrait, director departamental de la organización, la idea surgió durante una conversación. "Este año, me comentó tomando un café que quería hacer algo diferente, más parecido a lo que hacía en Gran Bretaña, es decir, producir una gran cantidad de alimentos", señala a un medio local.

Las latas, procedentes de la fábrica de Bonduelle en el norte de Francia, empezaron a distribuirse en septiembre. Chantrait señala que se trata de un alimento práctico para los beneficiarios y afirma que es "fácil de distribuir, apto para todas las restricciones dietéticas, inclusivo y listo para consumir. Se puede comer fuera de casa".

Además de financiar los productos, Haji-Ioannou cubre los costes de transporte mediante su fundación. En total, se trata de "un cheque de aproximadamente 800.000 euros", indica Chantrait, quien añade que "eso supone 800.000 euros menos para comprar comida para Les Restos du Cœur. Así podremos dedicarnos a otras misiones sociales para ayudar a quienes lo necesitan". Con esta operación, cerca de 22.000 personas de Var y Alpes Marítimos recibirán ayuda alimentaria en los próximos meses.

El hombre detrás de la donación

Sir Stelios Haji-Ioannou es un empresario nacido en una familia de origen chipriota y conocido por crear EasyJet, una de las aerolíneas de bajo coste más importantes de Europa. Fundó la compañía en 1995, con la idea de ofrecer vuelos baratos entre ciudades europeas. El modelo funcionó y creció muy rápido, hasta convertirse en una marca reconocida en todo el continente. Además de la aerolínea, Stelios creó el llamado grupo 'easy', que reúne diferentes negocios que utilizan el mismo nombre, como easyHotel, easyCar o easyBus.

Con el tiempo, ha ido dedicando gran parte de su patrimonio a actividades filantrópicas. Para ello creó la Stelios Philanthropic Foundation, con la que financia proyectos relacionados con la educación, el apoyo a personas con menos recursos y acciones sociales en varios países, entre ellos Francia, el Reino Unido y Chipre.