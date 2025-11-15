Hallan los cadáveres de un hombre y una mujer con signos de violencia en un chalet de Alpedrete (Madrid)

Un equipo médico del Summa 112 ha encontrado este sábado a un hombre y una mujer, ambos de 60 años, sin vida y con evidentes signos de violencia en un chalet de la calle de la Jara, en la localidad madrileña de Alpedrete.

La alerta se recibió a las 12:00 del mediodía, momento en el que los servicios de emergencia fueron movilizados hacia el lugar del suceso. Al llegar, los sanitarios comprobaron que las dos personas ya habían fallecido y únicamente pudieron certificar su muerte.

Un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha señalado que los cuerpos presentaban lesiones compatibles con un episodio violento, aunque por el momento no se han facilitado más detalles sobre las circunstancias en que se produjo el doble fallecimiento. La Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer lo ocurrido.

-Noticia de última hora, en ampliación-