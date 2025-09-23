Hallan muerto de un tiro en la cabeza a un empresario sevillano en la República Dominicana

Captura de un vídeo que muestra a agentes ante el coche del empresario Antonio Jiménez López, el pasado domingo, en la zona de El Maizal (República Dominicana)

El cuerpo de Antonio Jiménez López, de 59 años, un empresario de la localidad sevillana de Dos Hermanas, ha sido encontrado con un disparo en la cabeza en la República Dominicana, según han informado fuentes oficiales del país americano a la Agencia EFE.

El cadáver fue hallado dentro de su vehículo, en una comunidad rural del noroeste del país. Presenta sólo un tiro, mortal, y las autoridades dominicanas han iniciado ya las investigaciones para determinar las circunstancias del suceso.

Fue en la tarde tarde del domingo cuando de dio con él, en la carretera La Trujillista, de la localidad de Damajagua, en el distrito municipal de El Maizal, en la provincia de Valverde. Funcionarios del Ministerio Público de esa demarcación dijeron en un vídeo que aún no pueden ofrecer demasiados datos del caso, porque las investigaciones apenas han comenzado y no se descarta ninguna hipótesis.

Algunos, no obstante, ya han trascendido. Según explicó la forense que inspeccionó el cadáver antes de proceder a su levantamiento, la muerte se debió a una hipoxia cerebral por hemorragia externa y la víctima llevaba muerta entre 11 y 20 horas cuando se encontró. Así lo informó la doctora, que atendió a los medios locales dominicanos en el mismo lugar de los hechos. El vehículo en el que estaba el cadáver se encontraba en un camino en una zona rural. A falta de identificación oficial, la prensa ha mostrado el DNI español del hombre, en manos de los investigadores.

Jiménez López fue identificado por lugareños como un turista español, aunque esto tampoco ha sido comprobado por las autoridades locales. A preguntas de EFE, el departamento de relaciones públicas de la Policía Nacional dominicana dijo no saber más detalles sobre lo sucedido.

Este empresario "regentaba desde hace muchos años un vivero ubicado en la carretera entre Montequinto y Dos Hermanas", según indica el diario digital sevillano Cadena DH. Se trata de un negocio muy conocido en Dos Hermanas y las distintas urbanizaciones del entorno. La pareja actual del empresario es de nacionalidad dominicana. Con ella tenía al menos un hijo y era frecuente que viajara a dicho país. Deja también otros hijos de una relación anterior, abunda.