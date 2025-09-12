Hay miles de barriles misteriosos enterrados bajo las aguas y ahora los científicos están descubriendo qué hay dentro

Misterio casi resuelto en la costa de Los Ángeles (Estados Unidos). Los científicos investigan el contenido de miles de barriles sospechosos, que fueron encontrados en el fondo del mar en 2021. Inicialmente, existía la preocupación de que pudieran contener DDT, un pesticida tóxico prohibido desde los setenta debido a graves impactos medioambientales y de salud. Un nuevo estudio revela que lo que realmente contienen son desechos alcalinos caústicos desconocidos.

En declaraciones recogidas por el medio griego Newsbeat, que a su vez ha tenido acceso a una publicación del diario británico Daily Mail, la doctora Johanna Gutleben, investigadora en la Universidad de California, explica que "uno de los principales desechos de la producción de DDT fue el ácido, que no se ha encontrado en los barriles. Esto nos hace preguntarnos: ¿Qué fue peor que los desechos ácidos de DDT para justificar su eliminación en barriles?".

Tal y como reza la publicación, la historia de estos barriles se explica con "la práctica de verter residuos al mar", propio del siglo XX. Desde la década de 1930 a los setenta, miles de sustancias se desecharon legalmente en 14 lugares profundos cerca de la costa del sur de California. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), consultada por el medio, estos lugares contenían "desechos de refinería y de perforación, filtros, desechos químicos y radioactivos, basura, explosivos militares".

Al mismo tiempo, los sedimentos de la zona ya estaban muy contaminados con sustancias tóxicas, incluido el DDT, que es producido en grandes cantidades por la compañía estadounidense Montrose Chemical Corporation en Torrance. De hecho, se pudo producir una importante descarga mensual (de hasta 2.000 barriles de ácido DDT) entre 1947 y 1982. De este modo, y de acuerdo a la información difundida, las imágenes de los barriles con los círculos blancos generaron preocupaciones sobre una posible mayor contaminación por DDT en el lecho marino, lo que podría aumentar el riesgo de cáncer y permanecer en el medio ambiente durante décadas.

Afortunadamente, y gracias al nuevo estudio, se confirma que los barriles no contienen el tóxico DDT en su interior. Este descubrimiento puede ayudar a identificar mejor la contaminación en los sitios de descarga históricos, ya que, como explica el doctor Gutleben, en declaraciones recogidas también por el medio, "el DDT no fue la única sustancia descargada en esta parte del océano, y solo tenemos una imagen muy fragmentaria de qué más se descargó allí". "Hasta ahora buscábamos principalmente DDT y nadie había pensado en los residuos alcalinos. Tal vez, deberíamos comenzar a buscar más", concluye.