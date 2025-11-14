Henri, nuevo millonario que facturó 1,4 millones de euros con su empresa: "Son más de veinte años de compensación por horas extras"

La lista de las personas con mayores ingresos en Kanta-Häme ha dado un giro inesperado este año. Entre los nombres habituales apareció, por primera vez, el del consultor Henri Sora, de 50 años, que declaró casi 1,4 millones de euros, convirtiéndose en el octavo contribuyente con más ingresos de la región. "Son más de veinte años de compensación por horas extras", afirma.

El origen de esa cifra está en la operación corporativa que afectó a Ambientia, la empresa de software donde Sora llevaba más de dos décadas trabajando. Una parte de la compañía fue adquirida por el grupo tecnológico sueco HiQ, lo que generó un importante pago para varios empleados que habían participado en la construcción de la firma desde sus inicios. Según explica, nunca había percibido grandes sueldos y el ingreso extraordinario no le parece un golpe de suerte repentino. “Al final, se trata más de veinte años de compensación por horas extras que de cualquier otra cosa”, comenta a un medio finlandés.

El caso llamó la atención porque el dinero que recibió fue clasificado íntegramente como renta salarial, algo poco común en adquisiciones empresariales donde suelen predominar las ganancias de capital. Según detalla el propio Sora, “en nuestro caso, se ha interpretado como ingresos salariales”. Esa decisión elevó su tipo impositivo hasta el 52%, lo que se traduce en más de 700.000 euros destinados a impuestos. Aun así, el consultor no muestra queja alguna: “Bueno, es alto, pero así son las cosas”.

Sora no fue el único beneficiado por la operación. Otros cuatro empleados vinculados a Ambientia —Ville Availa, Jarmo Kniivilä, Tero Tielinen y Matti Jurvanen— también entraron por primera vez en el listado de mayores ingresos de la provincia, todos ellos gracias a retribuciones consideradas renta del trabajo. Esto convierte a Kanta-Häme en una excepción dentro del país: es una de las pocas regiones donde la mayoría de grandes rentas no provienen del capital.

En el ranking regional, la mayor fortuna declarada la encabeza Kristina Isola, exdiseñadora de Marimekko, que superó los dos millones de euros y acumula ingresos millonarios desde 2021.