Un hombre se acerca al control de seguridad del aeropuerto, pide un registro por separado y le encuentran 14 lingotes sin declarar

Un arrepentimiento que ha acabado en multa (aunque reducida). En Italia, un joyero que se dirigía a Rumanía pidió a los responsables de seguridad del aeropuerto que le registraran tras haber pasado el primero de los controles.

El motivo es que el hombre iba a la capital rumana con 14 lingotes de oro, pero sin haber llevado a cabo el procedimiento de declaración al que obliga la legislación del país transalpino para evitar la exportación ilegal de oro al extranjero.

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano Corriere di Bologna, una empresa de Rumanía había comprado los lingotes de forma legal al trabajador italiano del sector de la orfebrería.

Sin embargo, el hombre no había cumplido con la legalidad al no declarar la carga que trataba de transportar desde Italia a Rumanía. El joyero, cuando se dirigía al avión, se arrepintió de su acto y pidió a los funcionarios que registraran individualmente su maleta, en la que se encontraban los 14 lingotes de oro (que tenían un valor de unos 400 000 euros) que no habían sido declarados.

Reducción importante de la multa

Inicialmente, se le impuso al infractor una multa de un 10% de la carga, es decir, 40.000 euros. Pero finalmente, gracias a su colaboración al pedir ese registro de su maleta por separado, el Tribunal Civil de Bolonia ha decidido reducir la sanción económica a 10.000 euros.

En ese sentido, el juez ha destacado que "en el caso que nos ocupa, por un lado, hay que señalar que no consta que el comerciante haya sido sancionado por otras conductas ilícitas, por lo que la ausencia de reincidencia juega a su favor".

Igualmente, el magistrado ha valorado que el gesto del joyero de pedir que registraran su maleta "significa que no tenía intención de exportar el oro al extranjero sin avisar a las autoridades".