El joyero más importante de Madrid revela qué están haciendo los ricos con su dinero en la capital de España

El experto en oro y criptomonedas José Luis Cava ha estado en el podcast Aladetres y ha contado lo que le dijo "el joyero más importante de Madrid", que lo reconoció por la calle, sobre qué está pasando con el dinero de los más ricos que viven en la capital de España.

Cava ha explicado que andaba paseando por la zona la Castellana, por donde está el Santiago Bernabéu, campo del Real Madrid, y le para "un señor muy trajeado": "Me mira y me dice 'tú eres José Luis Cava. Tú hablas mucho del oro'".

A lo que él respondió que suele hablar "de la irresponsabilidad fiscal de los políticos" y además.del oro, del Bitcoin y de las acciones. Este hombre le dijo que era fan de sus postulados y que veían sus vídeos.

Esta persona se le presentó como "el joyero más importante de Madrid": "Por eso no te conozco, porque no visito esas tiendas". Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid quiso saber "qué están haciendo la gente en Madrid, los ricos, la gente de bien, qué hace la gente de bien".

A lo que él respondió: "Estoy batiendo récords de venta de lingotes de oro". "Y los pringados nos quedamos con las monedas basura éstas...", ha añadido él a la aseveración del joyero.