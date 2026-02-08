¡Hala, maño! Diccionario aragonés para entender las elecciones de este domingo

Algunos de los candidatos a la presidencia de Aragón

“Polvo, niebla, viento y sol, y donde hay agua una huerta. Al norte los Pirineos: esta tierra es Aragón”, cantaba José Antonio Labordeta. Este domingo, algo más de un millón de aragoneses están llamados a las urnas para elegir a sus próximos representantes en las Cortes y, por tanto, también a su próximo presidente autonómico. El popular Jorge Azcón parte como gran favorito, pero todas las encuestas apuntan a que dependerá (y mucho) de Vox para poder ser investido.

Mientras, el PSOE podría sufrir su peor resultado histórico (como ya le ocurrió en Extremadura hace dos meses) y los partidos a la izquierda del PSOE libran una dura batalla por ese 14% de voto que deben repartirse ante la falta de acuerdo para haberse presentado con una candidatura conjunta. Y ojo al PAR, que por primera vez podría quedarse fuera del parlamento.

Si eres un "ababol" y estás perdido sobre qué candidatos se presentan, o simplemente te da "pampurria" leer mucho sobre estos comicios, aquí te ofrecemos una guía de las elecciones echando mano del rico glosario de palabras o frases propias que debes conocer si quieres entenderte al hablar con un aragonés ;).

Chipiarse

"Me he chipiado". Dícese cuando uno está muy mojado porque ha estado bajo la lluvia o se ha caído a algún lugar con agua.

El candidato del PP, Jorge Azcón, decidió convocar elecciones hace un par de meses para evitar su dependencia de Vox. Con el pretexto de que no había logrado aprobar los dos últimos presupuestos, optó por poner de nuevo las urnas pese a que la propia líder del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, le tentó con un acuerdo para sacar adelante las cuentas.

Pero no quiso, porque su estrategia pasaba ahora por sumar algún escaño más, quedarse al borde de la mayoría absoluta y depender de algún partido regionalista (Aragón Existe o el PAR) para tener una legislatura más tranquila y ajena a los caprichos de Santiago Abascal.

Las encuestas dicen, sin embargo, que no le quedará más remedio que entenderse de nuevo con Vox, igual que le está ocurriendo a su 'colega' María Guardiola en Extremadura. Azcón va a salir bastante chipiado de este domingo electoral.

Tozolón

Tozolón: Caerse o darse un golpe.

Pilar Alegría podría ser la gran derrotada de esta jornada si las encuestas no se equivocan mucho. Debido al adelanto electoral de Azcón, tuvo que salir de forma precipitada del Gobierno de Pedro Sánchez (era ministra de Educación y portavoz del Gobierno) y embarcarse en una campaña electoral donde todo le ha jugado en contra.

Su buen manejo de las redes sociales y su solvencia en los debates ante Azcón no le han valido para equilibrar las consecuencias del desgaste de la 'marca PSOE'. Para los socialistas, igualar los 23 escaños de hace tres años con Javier Lambán como candidato sería todo un triunfo. Sin embargo, en el PSOE Aragón ven que el escenario más probable será el que ya se dio en Extremadura hace poco más de un mes. El tozolón está casi asegurado.

Encorrer

Encorrer: Perseguir a alguien

Podría decirse que Santiago Abascal se presenta a las elecciones de Aragón. Y no mentiríamos, puesto que el líder nacional se ha dedicado estas dos semanas plenamente a hacer campaña por el territorio aragonés, especialmente en las áreas rurales. Busca así impulsar la candidatura de Alejandro Nolasco, que ya cosechó siete escaños en las elecciones de 2023.

Los aragoneses conocen muy bien al dirigente por su breve etapa como vicepresidente del Gobierno (hasta que Abascal ordenó salirse de los Ejecutivos compartidos por el PP) y por haber protagonizado sonoras polémicas, como romper ante la prensa un folleto dedicado al Ramadán, o haber grabado en una conversación privada al ministro Félix Bolaños.

Previsiblemente, Nolasco se va a beneficiar de los vientos a favor que impulsan a Vox a nivel nacional para casi duplicar su representación. Es decir, encorrer a PSOE y PP para tener el mayor peso político en las próximas decisiones que se tomen en la región.

Charrar

Charrar: Hablar

Si por algo se conocía a Jorge Pueyo antes de convertirse en diputado nacional era por su férrea defensa del aragonés, una lengua que actualmente hablan unas 15.000 personas en la región. Ahora, quiere ser el próximo presidente de Aragón.

Pueyo ha dado mucho de qué charrar en esta campaña y las encuestas auguran que será el perfil más reforzado tras la división de las izquierdas. El denominado "Broncano aragonés" se ha visto beneficiado de su trabajo a favor de Aragón en el Congreso y de mantener vivo el legado de José Antonio Labordeta, buque insignia del sentimiento aragonés. La Chunta, gracias a él, podría pasar de sus tres escaños actuales a cuatro o cinco.

Esbafar

Esbafar: cuando una bebida pierde gas

En 2020, cuando Tomás Guitarte anunció que iba a votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez, recibió amenazas de muerte y el ministerio del Interior le tuvo que poner escolta durante unos días. Ahora, Guitarte es candidato de Aragón Existe a las elecciones autonómicas y en numerosas entrevistas - como la concedida a El HuffPost - ya ha anunciado que está abierto a apoyar a Azcón como presidente si así se evita que Vox pueda influir políticamente en el nuevo Ejecutivo. El problema es que, según los sondeos, Aragón Existe no pasará de los tres escaños que ya tiene actualmente y no podrá sumar mayoría absoluta con el PP. Su estrategia está esbafada.

Reblar

Reblar: Ceder

Podemos no ha reblado ante las presiones para formar una candidatura única de izquierdas a estas elecciones. La formación morada, en guerra declarada contra Sumar, opta por seguir su propio camino para intentar reforzar una marca que levantó el vuelo en las europeas de 2024 y también en las extremeñas del pasado año. María Goikoetxea, que fue directora del Instituto Aragonés de la Mujer, es su candidata.

En una entrevista con El HuffPost, Goikoetxea se contentaba con mantener el escaño que han mantenido durante la pasada legislatura en las Cortes aragonesas. Las encuestas auguran que podría quedarse sin representación al caer por debajo del 3% de los votos.

Garrampa

Garrampa: similar a 'calambre'.

Izquierda Unida compite junto a Sumar en los comicios aragoneses con el objetivo de asegurar representación en las Cortes Aragonesas. Las encuestas le dan dos diputados, pese a la competencia de las otras fuerzas de izquierda como Chunta o Podemos.

Marta Abengochea, candidata por primera vez tras relevar a Álvaro Sanz, confía en que esa rivalidad tan fuerte no les de garrampa y salvar estos comicios.

Escampar la boira

Escampar la boira: Frase hecha similar a"vete a freír espárragos"

El PAR (partido aragonés) es uno de los partidos regionalistas con más recorrido histórico, llegando a ser segunda fuerza política de Aragón entre los años 1987 y 1995. Aunque tradicionalmente se le ha situado en el centro-derecha, pactó con el socialista Marcelino Iglesias durante dos legislaturas. En los últimos años ha ido perdiendo representación hasta, quizá, en estas elecciones, acabar fuera del parlamento aragonés por primera vez en su historia. Los aragones les pueden mandar a escampar la boira.

