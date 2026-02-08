Horario de las elecciones de Aragón 2026: a qué hora abren y cierran los colegios electorales el 8 de febrero

El 8F es la fecha para ir a votar en las elecciones autonómicas de Aragón, con el horario habitual que marca la ley.

Cuenta atrás para las elecciones de Aragón del 8F, donde se decidirá el próximo presidente de la comunidad autónoma, con las encuestas proyectando la victoria del Partido Popular pero sin llegar a la mayoría absoluta.

Tras repasar cómo fueron los anteriores comicios de 2023, queda saber a qué hora abren y cierran los colegios electorales para ir a votar y demás detalles de la jornada.

Horario de colegios electorales en las elecciones de Aragón

Los colegios electorales en las autonómicas de Aragón del 8 de febrero de 2026 abren de 9:00 a 20:00 horas. Ten en cuenta que las mesas cierran a esa hora y solo pueden votar quienes estén dentro del local o en la fila. La jornada se celebra de forma ininterrumpida entre esas horas en toda la comunidad autónoma.

Es el horario habitual establecido por la normativa electoral y se aplicará en todo el territorio de la comunidad, salvo incidencias muy concretas previstas por ley, y el mismo que rige en el conjunto de elecciones autonómicas y generales en España, recogido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que regula de forma homogénea la jornada de votación.

Constitución de las mesas electorales

Antes de la apertura al público, las mesas deben quedar formalmente constituidas:

La constitución de las mesas electorales se realiza a partir de las 8:00 horas .

de las mesas electorales se realiza . A esa hora deben estar presentes el presidente y los vocales designados, así como los suplentes si fueran necesarios.

Si una mesa no puede constituirse a tiempo, la normativa prevé retrasos puntuales o incluso la repetición de la votación en esa mesa concreta, aunque es una situación excepcional.

Voto por correo: plazos y horario

Aunque la votación presencial se limita al domingo 8 de febrero, el voto por correo permite participar con antelación, y aún estás a tiempo hasta el 4 de febrero a las 14:00 horas:

Se solicita en oficinas de Correos dentro del plazo que marque el calendario electoral oficial.

dentro del plazo que marque el calendario electoral oficial. El voto puede depositarse hasta unos días antes de la jornada electoral, normalmente el jueves previo, según establezca la Junta Electoral competente.

Dónde consultar tu colegio y mesa electoral

Para evitar errores de última hora, es recomendable comprobar con antelación:

Colegio electoral asignado.

Dirección exacta.

Mesa y sección.

Esta información puede consultarse a través de los canales oficiales del Gobierno de Aragón o mediante la tarjeta censal enviada al domicilio del elector.

Un horario clave para la participación

El tramo entre las 9:00 y las 14:00 horas suele concentrar una alta afluencia de votantes, mientras que a última hora de la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 20:00, se produce otro repunte. Si buscas evitar colas, las horas centrales del día suelen ser las más tranquilas.

Ahora solo hay que esperar que la jornada transcurra sin incidencias, esperar a los resultados y llegar a la fecha final: 3 marzo 2026, cuando tendrá lugar la sesión constitutiva nuevas Cortes de Aragón.