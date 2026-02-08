Dónde votar en las elecciones de Aragón: qué colegio toca y cuál es mi mesa electoral hoy 8 de febrero

Los aragoneses acuden a las urnas este domingo para elegir a su próximo presidente o presidenta regional. Jorge Azcón, del Partido Popular, decidió adelantar estos comicios por la imposibilidad de pactar Presupuestos con Vox y con la esperanza de reducir su dependencia de la formación de ultraderecha, pero las encuestas y el precedente de Extremadura abren una duda que sólo se despejará tras conocerse el recuento.

Se presentan un total de 14 candidaturas, ocho con representación parlamentaria tras los últimos comicios. Con el resultado de esta votación se conformarán las Cortes de Aragón, que cuentan con 67 diputados.

La información de la tarjeta censal

Para conocer cuál es tanto el colegio como la mesa electoral en la que los votantes pueden ejercer su derecho, es la Oficina del Censo Electoral la que remite a los electores y electoras una tarjeta censal.

En ella figuran los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral, así como de la Sección, Mesa y local donde les corresponde votar.

Por esta vía se comunican también las modificaciones de Secciones, Locales o Mesas que hayan podido producirse (por ejemplo, puede pasar que el colegio en el que habitualmente se vote esté en obras y puntualmente se cambie el lugar donde ir a votar).

Cómo mirarlo en internet

A quien no le haya llegado la carta o quiera consultarlo de manera telemática, a través del sistema Cl@ve puede consultar sus datos de la mesa y la ubicación donde le corresponde votar, a través de la página web del INE. Para ello, hay que dirigirse a la página del Instituto Nacional de Estadística (INE) e identificarse.