Interrumpe su carrera para cuidar a su hijo durante 11 años, regresa y a los tres meses lo que logra es para enmarcar

Sripriya Balasubramaniam es una mujer de la India que decidió interrumpir su carrera profesional durante 11 años para cuidar de su hijo y que ha logrado un gran hito en apenas tres meses tras su regreso a la vida laboral.

La mujer trabajaba en el sector de las tecnologías de la información, un área en constante cambio en el que 11 años es sinónimo de quedarse totalmente desactualizado en términos profesionales.

Tal y como recoge Business Insider, Balasubramaniam decidió junto a su marido que ella pondría en pausa su carrera para cuidar al menor y que él continuaría trabajando. "Tenía miedo de perderme hitos importantes de su vida, como sus primeras palabras, gatear y aprender a andar", destaca la mujer.

No obstante, sí que reconoce que con el paso del tiempo se le fue haciendo duro no trabajar. "Al principio me parecía bien, pero al final del año me sentía triste. Echaba de menos mi independencia económica", admite. Además,

Por ello, Balasubramaniam aprovechó la pandemia (en la que el teletrabajo se abrió paso) para regresar al mercado laboral y continuar cuidando a su hijo de 11 años. "Estudié mucho para estar al día de los cambios en mi sector", resalta la mujer.

Las prácticas en una empresa de servicios informáticos fueron las que le volvieron a abrir las puertas al sector de las tecnologías de la información. Tras realizar varios cursos de formación para refrescar sus conocimientos, la mujer ha logrado, en solo tres meses, ser contratada como ingeniera sénior a tiempo completo gracias a su gran rendimiento en un proyecto.

Sripriya Balasubramaniam cree que le ha dado un buen ejemplo a su hijo al reanudar su trayectoria profesional. "Mi hijo tiene ahora 15 años. Al ver cómo volvía al trabajo y estudiaba, pudo darse cuenta del valor del trabajo duro. Me alegro de que aprenda algo de mí", subraya.