Investigadores de Vanderbilt: "Tenemos un fármaco contra el hantavirus prometedor, pero faltan 40 millones de dólares para el siguiente paso y nadie los pone"

El bajo número de infecciones por hantavirus que se habían producido hasta el momento han provocado que las investigaciones científicas para desarrollar vacunas y tratamientos contra el patógeno no hayan recibido el apoyo económico suficiente.

Sin embargo, el brote de hantavirus surgido en el crucero MV Hondius que, hasta el momento, ha acabado con la vida de tres personas, podría suponer un punto de inflexión a la hora de buscar soluciones al respecto.

En declaraciones al prestigioso medio de comunicación The New York Times, Vaithi Arumugaswami, investigador de enfermedades infecciosas de la Universidad de California en Los Ángeles (EEUU), ha subrayado que lo ocurrido en el MV Hondius es "una especie de llamada de atención", ya que "nuestro arsenal de herramientas está casi vacío".

Respecto a los hantavirus (que suelen ser transmitidos por roedores) cabe destacar que existen dos tipos: los virus del Viejo Mundo, que circulan principalmente por Asia y Europa, y los virus del Nuevo Mundo, que se encuentran en América.

El brote registrado en el mencionado crucero se ha relacionado con un virus del Nuevo Mundo conocido como "virus de los Andes", que es endémico de Sudamérica y es el único hantavirus del que se tiene constancia que es transmisible entre personas.

"No contamos con el apoyo del Gobierno, de ninguna fundación ni de ninguna empresa"

La Universidad Vanderbilt (EEUU) está desarrollando un tratamiento contra la infección por hantavirus que ha ofrecido resultados prometedores. Sin embargo, a día de hoy, nadie apoya económicamente el proyecto.

"Tenemos un fármaco prometedor y ahora lo que necesitamos es que alguien aporte el dinero, que rondaría los 40 millones de dólares, para dar el siguiente paso", ha expresado el director del Centro de Terapias con Anticuerpos de Vanderbilt, James Crowe, en palabras a The New York Times.

"No contamos con el apoyo del Gobierno, de ninguna fundación ni de ninguna empresa para hacerlo. Así que estamos a la espera de encontrar un socio", ha añadido Crowe.