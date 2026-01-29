Investigan si la muerte de una mujer en una acequia en Granada está relacionada con la borrasca Kristin

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 62 años que ha sido encontrada en la noche de este miércoles en una acequia de Castell de Ferro, en Granada, por causas que se desconocen.

Familiares de la fallecida encontraron el cadáver pasadas las 21:30 horas por familiares suyos, que horas antes habían denunciado en el cuartel de la Guardia Civil y a través de redes sociales su desaparición, en una acequia de entrada de agua situada junto a la rambla del Sotillo en Castell de Ferro.

La Guardia Civil que se encuentra ahora en el lugar investiga la causa que ha podido ocasionar su fallecimiento. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Forense de Granada para realizarle la autopsia, que determinara la causa de la muerte.

La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia María Antequera, ha indicado a EFE que ha conocido el suceso tanto de la desaparición como de la muerte, a través de redes sociales esta noche.

Los municipios que suspendieron las clases por el temporal retomarán este jueves la actividad educativa habitual en los 769 centros afectados, salvo en siete de Grazalema, cuatro de Zahara de la Sierra y dos de la zona de Guadarranque, todos en Cádiz. La medida afecta a las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería; la Serranía de Ronda, en Málaga; el Estrecho gaditano; y parte de Grazalema, en Cádiz.

Así lo ha decidido la dirección de la emergencia tras la reunión del Comité Asesor del Plan ante el Riesgo de Inundaciones, presidida por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2, constituido como Centro de Coordinación Operativa (Cecop).

El consejero ha explicado que "la suspensión se basó en criterios técnicos, atendiendo a los avisos naranjas y rojos por viento y lluvia de Aemet, con rigor y en coordinación con todas las administraciones". La mejora de la meteorología y de la situación hidrológica en estos puntos ha permitido la vuelta a la normalidad en todos los centros, excepto en el municipio de Grazalema.

No obstante, en Grazalema, la dirección de Emergencias ha decidido mantener el cierre de la actividad lectiva presencial también este jueves en los siguientes centros: CEIP Benamahoma, CEIP La Borreguilla, Colegio La Batana y CEIP La Terrona, en Gaidovar, así como CEIP Antonio Machado, Escuela Infantil La Amapola y IES Sierra de Grazalema. La medida se adopta ante los avisos por lluvia y viento y debido al estado de las carreteras, que desaconseja el desplazamiento de las rutas escolares.

Por este mismo motivo se mantendrán cerrados cuatro centros en Zahara de la Sierra (Colegio Arroyomolinos, CEIP Maestro Juan María Marín, Escuela Infantil La Rayuela y el Instituto de Educación Permanente Cas tillo de Zahara). También se mantendrán cerrados dos de los cinco centros es colares de la zona de Guadarranque (Escuela Infantil Los Payasines y el CEIP San Bernardo).

Pese a todo, la actividad educativa presencial en Andalucía estará condicionada este jueves en once centros debido a los daños ocasionados por el temporal, que obligarán a activar la docencia telemática. En la provincia de Sevilla, se verán afectados el CEIP Miguel Cervantes de Écija, cuyos alumnos han sido reubicados en otro centro, el CEIP Andalucía Francisco Soria, en Algámitas, y el IES Virgen del Rosario, en Benacazón.

En Cádiz, el CEIP Maestro Gabriel Arenas, en San Roque, permanecerá cerrado. En Córdoba, el IES Fernando III (sólo Bachillerato y FP) y el CEIP Ángel Carrillo (sólo Infantil), ambos en Priego, también continuarán con educación a distancia. En Granada, los centros afectados son el CEIP Virgen del Mar, en Calahonda, y el CEIP Príncipe Felipe, en Motril. En Jaén, se suman el CEIP Cotorríos y el IES Cástulo, en Linares, y en Málaga, el CEIP Joaquín Peinado, en Montecorto, que presenta daños en la cubierta.

Se mantiene los desalojos

Tras la última reunión también se ha decidido mantener el desalojo de los 247 vecinos que habían sido desalojados el pasado martes en Guadarranque, en San Roque (Cádiz), por el momento no se dan las condiciones para permitir el regreso seguro a sus hogares. La decisión se ha tomado por la situación hidro lógica en los cauces de la zona y tras haber realizado un análisis exhaustivo y verificado la situación sobre el terreno.

El consejero ha informado que la Junta mantiene una estrecha vigilancia de la situación hidrológica en todas las provincias andaluzas y mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo de Inunda ciones en Andalucía.

La fase de emergencia se refiere a un fenómeno que implica daños potenciales o efectivos --o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan-- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el so corro y la protección de las personas o bienes. La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

Por último, la Consejería ha recordado que el Plan se encontraba en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado viernes 23 de enero cuando comenzaron los primeros avisos meteorológicos de peligro importante e incidencias asociadas en la región.