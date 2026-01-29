Freno a la violencia del ICE: suspenden los arrestos en Minnesota y a los agentes que mataron a Pretti y Good

Protesta improvisada en el lugar en el que el enfermero Alex Pretti fue asesinado por el ICE, en Minneapolis, (Minnesota), el 24 de enero de 2026.

La apuesta de Donald Trump por la mano dura migratoria ha sufrido dos reveses esta noche. Uno judicial; otro, interno. El presidente de Estados Unidos se ha tenido que tragar que un juez haya suspendido temporalmente las detenciones de refugiados que están a la espera de su tarjeta de residencia permanente (Green Card) en el estado de Minnesota y, también, que se haya suspendido a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que asesinaron a Renee Nicole Good y a Alex Jeffrey Pretti.

Las protestas que estas dos muertes han generado, las de dos ciudadanos norteamericanos nativos, no inmigrantes, personas que trataban de impedir arrestos o sencillamente se manifestaban contra ellos, se han tornado en masivas, pese a que no son los únicos muertos del ICE (hay al menos seis personas más de origen migrante) y están obligando al Ejecutivo norteamericano a rebajar algo su discurso y a prometer ciertas revisiones de su actuación.

Esa violencia es buscada, para cumplir con una promesa electoral central de Trump, pero los sondeos demuestran que los norteamericanos, incluso los que lo votaron, entiende que se están cruzando demasiadas líneas rojas y se está poniendo en tela de juicio hasta derechos constitucionales como los de manifestación o expresión.

Protección a los refugiados

De momento, un juez federal ha suspendido temporalmente esta noche los arrestos de más de 5.000 refugiados, en proceso de regularización, en Minnesota. Esta decisión del magistrado John Tunheim impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplicar un operativo para identificar y reexaminar la situación de miles de refugiados en el estado, al considerar que viola la ley federal.

El juez aseguró en la orden que las personas que ya hayan pasado todos los trámites para conseguir esa residencia, pero que aún no la han recibido, no pueden ser encarceladas si no han sido acusadas de ningún delito, informa EFE. El ICE, en Minnesota, ha vulnerado más derechos en un mes que algunas agencias federales en toda su historia, indica el magistrado.

"Estas personas fueron admitidas en el país, han cumplido las normas y están a la espera de que se ajuste su estatus para convertirse en residentes permanentes legales de EEUU", aseguró el magistrado al inicio del texto. También ordenó la liberación, en un plazo de cinco días, de aquellos que ya han sido arrestados con base a esta normativa.

Además, obliga en su dictamen a los agentes federales a garantizar que cuando sean puestos en libertad no queden expuestos a un frío peligroso "dadas las severas condiciones climáticas en Minnesota", esas que a los manifestantes han dado lo mismo, que no los han retenido en sus casas. "Con el fin de garantizar un trato humano, los detenidos deben ser puestos en libertad bajo la custodia de sus abogados o de personas específicamente autorizadas por estos", escribió el juez.

El magistrado ha dado al Gobierno de Trump 48 horas para entregar una lista con los nombres de todas las personas arrestadas y siete días para dar cuenta de la puesta en libertad de estos. Tunheim avanzó que decidirá si esta decisión provisional se convierte en una medida cautelar más estable, en una vista que tendrá lugar el próximo 19 de febrero.

La revisión "exhaustiva" de los refugiados en Minnesota se enmarca dentro de la campaña migratoria que Trump ha ordenado en el estado desde que desplegó a los agentes del ICE y a la Patrulla Fronteriza, que es el otro cuerpo en el que el republicano se apoya para instaurar el terror entre los migrantes no regularizados.

Desde que llegaron estos efectivos al estado, en concreto a Mineápolis, dos personas han muerto tras recibir disparos de agentes, uno resultó herido por lo mismo y decenas han sido detenidos por protestar contra la actuación de los cuerpos.

A la oficina

Mientras, por estas muertes, el ICE ha decidido apartar a los agentes implicados en los casos de Good y Pretti, ambos de 37 años, una poeta y un enfermero, cuyos casos han traumatizado a la sociedad norteamericana.

Jonathan Ross, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que mató a la mujer en Mineápolis el pasado 7 de enero, ha sido suspendido de sus funciones mientras se realiza la investigación del incidente, según una información oficial adelantada por la edición norteamericana de El Huffpost.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), confirmó al medio, que Ross había sido puesto en licencia administrativa, aunque la funcionaria no especificó cuándo se había producido dicha suspensión.

La muerte de Good desató una ola de protestas en todo EEUU, que crecieron el fin de semana pasado tras el deceso de Alex Pretti, baleado por agentes de la Patrulla Fronteriza, que participaban justamente en las redadas migratorias en Mineápolis.

Los dos agentes que balearon a Pretti también han suspendidos de sus funciones, según se ha anunciado esta madrugada. La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha confirmado la medida en declaraciones a Europa Press, aludiendo a que se trata del "procedimiento estándar" después de que el Departamento afirmase en un informe enviado al Congreso que fueron dos los agentes que tirotearon a Pretti. Ahora estarán en oficinas, no en patrullas de calle.

Si bien McLaughlin no ha confirmado el número de agentes suspendidos de sus funciones, la cadena NBC News apunta a que son estos dos los afectados por la medida. Alrededor de ocho miembros de la Patrulla Fronteriza rodearon a Pretti mientras intentaban reducirlo.

Según el informe enviado por el Departamento de Seguridad Nacional al Congreso, se produjo un forcejeo entre Pretti y las fuerzas del orden. En medio del tumulto, uno de los múltiples agentes que estaba en el lugar gritó varias veces que el enfermero portaba un arma. El documento relata que, "aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su 'Glock 19' (...) y un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también disparó su 'Glock 47' (...) contra Pretti".

Así, no

Aunque Trump ganó con poderío las elecciones de 2024 y esa mano dura contra la inmigración fue uno de sus reclamos principales, los ciudadanos empiezan a decirle que no todo vale, que quizá el fin no justifica los medios, que debe controlar al ICE, en resumen.

Por eso, un 58 % de probables votantes en las elecciones de medio término que EEUU debe afrontar el próximo noviembre, quiere que se controle al ICE, según indica una encuesta realizada el fin de semana en el que murió el enfermero Pretti.

El sondeo fue realizado entre el 23 y el 26 de enero por Searchlight Institute y Tavern Research en pleno auge de la indignación pública por el asesinato del hombre.

El sondeo, además, añade:

Que un 73 % se opone a que ICE detenga a ciudadanos estadounidenses.

Que un 79 % está en contra de que los agentes migratorios entren en domicilios sin orden judicial.

Que un 70 % le preocupa la falta de uso de uniformes claramente identificables.

Que el 30 % de aquellos votantes que piden controlar ICE prefiere reformar la agencia migratoria, en vez de eliminarla por completo.

Que aunque la mayoría (72 %) apoya la aplicación de las leyes de inmigración en el interior del país, especialmente si se centra en delincuentes y personas que representan una amenaza para las comunidades, un 54 % cree que las tácticas del ICE han sido demasiado contundentes.

Que el 58 % de los demócratas encuestados considera que algunas deportaciones son legítimas y necesarias, pero se oponen a las tácticas indiscriminadas y crueles del ICE.

La encuesta hecha entre 1.502 probables votantes de las elecciones del próximo noviembre encontró que una amplia mayoría de ambos partidos quiere que el ICE respete el Estado de Derecho.

Los votantes apoyan la cooperación de las policías locales con el ICE en ciertas circunstancias: Si bien la mayoría apoya que los agentes compartan el estatus migratorio de una persona con el ICE durante las detenciones por delitos (63 %), se oponen firmemente a tales acciones durante un ingreso hospitalario (19 %) o una parada de tráfico (34 %).

Los resultados de la encuesta fueron adelantados el martes con importantes miembros del Partido Demócrata, según informó POLITICO, para influenciar en los miembros de las minorías y buscar una reforma a la agencia.

"Los demócratas del Senado deberían reconocer esta realidad y utilizar su influencia para lograr cambios significativos que pongan fin a los abusos del ICE y logren reorientar a la agencia hacia su misión fundamental de hacer cumplir la ley", concluye Searchlight Institute, un centro de estudios demócrata.

El Congreso tiene hasta la medianoche del 30 de enero para aprobar presupuestos que mantengan operativa la Administración, pero tras lo sucedido en Mineápolis senadores demócratas dijeron el fin de semana que no aprobarán el proyecto de ley para financiar al Departamento de Seguridad Nacional, encargado de inmigración en EEUU, lo que conduciría a un nuevo cierre a partir del próximo sábado.