Irene, amante de los viajes y la gastronomía, sobre el acento andaluz: "Es tu seña de identidad, no la voy a disimular"

Irene, conocida en redes sociales como @gastro.viajera, ha encontrado en los viajes y la gastronomía su forma de contar el mundo. Desde restaurantes locales hasta experiencias culinarias en distintos rincones, su contenido se mueve entre el placer de comer bien y la curiosidad por conocer otras culturas.

Sin embargo, en uno de sus últimos vídeos, grabado durante su participación en el podcast Be Agro (@beagro)—un espacio dedicado a la agricultura con expertos y no tan expertos—, el foco no estuvo en los platos ni en los destinos, más bien estuvo en su manera de hablar.

El tema fue el acento andaluz, un rasgo que Irene defiende sin complejos y que considera inseparable de su identidad personal. Su intervención, compartida después en TikTok, no se ha hecho muy viral, pero sí ha llegado a usuarios que han apoyado su discurso sobre el valor del acento como parte esencial de la cultura.

“Si lo disimulo, dejo de ser yo”

Durante la conversación, Irene se mostró contundente. Lamentó que todavía hoy se siga ridiculizando el acento andaluz y que, en muchos casos, se asocie a la ignorancia o a lo rural en un sentido despectivo. “Da pena que se rían de nosotros”, expresó, señalando que ese tipo de prejuicios dicen más de quien los mantiene que de quien habla con acento.

Para ella, suavizar o esconder la forma de hablar no es una opción. “El acento es tu seña de identidad”, defendió, subrayando que disimularlo sería renunciar a una parte fundamental de quién es. “No voy a fingir otra manera de hablar, porque entonces no soy yo”, explicó, dejando claro que no aspira a encajar en un modelo de neutralidad lingüística que borre los matices personales.

Prejuicios y estereotipos antiguos

Irene también quiso hablar sobre “la jerarquización de los acentos”. Según denuncia, algunos se perciben como más “correctos” o “prestigiosos”, sin embargo, otros como el andaluz, han sido históricamente caricaturizados. En su intervención, la creadora de contenido apuntó a esa desigualdad simbólica, cuestionando por qué ciertos acentos se consideran sinónimo de cultura y otros se tratan como motivo de burla.

Habló desde la experiencia de quien ha viajado, ha trabajado en distintos contextos y ha comprobado que el acento no determina ni la capacidad ni la inteligencia de una persona. Y es que la diversidad cultural y social del país ha dado lugar a una enorme riqueza de acentos y dialectos —desde el norte al sur, del oeste al este— que a menudo provoca malentendidos o prejuicios cuando las personas se desplazan de una región a otra.

Un país rico en cultura

Según Lengua Pertutti, en el territorio español conviven distintas lenguas y variedades que han ido evolucionando con el tiempo: el euskera, la única que no tiene relación lingüística con otro idioma; el gallego, estrechamente vinculado al portugués y presente también en zonas de Asturias, León y Zamora; o el catalán, hablado en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares y una parte de Aragón.

Todas ellas forman parte del paisaje lingüístico de España y contribuyen a una comunicación cada vez más compleja y diversa, potenciada también por el avance de las tecnologías y la difusión de contenidos digitales.

Los comentarios que recibió en la plataforma de TikTok reflejan un respaldo sincero. Usuarios de Cádiz, Granada y otras zonas de Andalucía respondieron con mensajes de orgullo y pertenencia. Algunos destacaron la importancia de saber de dónde se viene, de mantener las costumbres y los valores transmitidos por generaciones anteriores.