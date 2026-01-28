Confirmado por el BOE: derogada la deducción del 15% en el IRPF a los conductores de vehículos eléctricos

El Congreso de los Diputados no convalidó este martes el decreto-ley denominado Ómnibus que recogía hasta 21 medidas diferentes aprobadas por el Gobierno. La más sonada es la pérdida de la revalorización de las pensiones prevista para 2026, lo que provocará que en febrero las nóminas de más diez millones de pensionistas volverán a las cuantías de 2025... salvo que el Ejectivo logre aprobar in extremis un nuevo decreto.

Pero además de las pensiones, otras muchas medidas han quedado ahora derogadas. Entre ellas, la prórroga de incentivos a particulares y empresas para la compra de vehículos eléctricos, instalación de puntos de recarga o para acometer obras de eficiencia energética en viviendas y edificios.

En concreto, el decreto establecía en su disposición adicional 58ª, lo siguiente: "Los contribuyentes podrán deducir el 15 por ciento del valor de adquisición de un vehículo eléctrico nuevo".

Dicha deducción contaba con una base máxima de 20.000 euros, por lo que el comprador se podía beneficiar de una reducción impositiva de 3.000 euros. La única principal condición es que el vehículo no podía estar afectado para una actividad económica.

Para acceder al beneficio, el coche debía ser eléctrico, híbrido enchufable o de pila de combustible, nuevo y de uso particular, y la compra o pago anticipado debía realizarse dentro del plazo fijado, con matriculación según lo establecido. En caso de pagos a cuenta, la deducción se aplicaba al matricular el vehículo.

En cuanto a los puntos de carga, el montante que se podía descontar era de hasta 600 euros, considerando que el porcentaje se aplicaba sobre un tope de 4.000 euros. Y, de nuevo, esta instalación no puede destinarse a fines profesionales.

Con la derogación del decreto-ley, publicada en el BOE este mismo miércoles, estas ayudas desaparecen hasta que, al menos, se apruebe un nuevo decreto-ley con este contenido.

Según detallaba el texto, esta medida se tomaba “en línea con el Plan España Auto 2030 y para contribuir a la lucha contra el cambio climático”. Los incentivos fiscales también fomentaban “las infraestructuras de recarga y las inversiones que utilicen energías renovables”.

A cierre de noviembre de 2025, en España ya se habían matriculado alrededor de 220.000 vehículos electrificados. Un incremento muy notable teniendo en cuenta que en 2020 apenas eran 100.000.

El ahorro económico y la ausencia de emisiones son algunos de los argumentos más populares para apostar por esta alternativa sostenible a los coches de combustión interna. Una tecnología que ha dejado de ser el futuro de la movilidad para implantarse con fuerza en la actualidad.

