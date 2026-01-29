Michel, 63 años, vive en una casa de madera con cabras y sus gallinas: "Me dan leña, eso me da calor"

Michel Schoenmaker vive en la 'casa verde' de 1879, entre el asfalto y la industria con sus dos cabras y sus gallinas. Su vivienda está en medio de carreteras congestionadas, en un polígono industrial de Mijdrecht, situado en los Países Bajos. Michel, de 63 años, quiere cartografiar a todos los que han vivido aquí durante casi siglo y medio. "Catorce personas en esas camas plegables... ¡Nadie se lo puede imaginar!", explica al medio AD.

Mijdrecht se encuentra en el municipio de De Ronde Venen, a unos 7 kilómetros al oeste de la autopista principal A2, entre Utrecht y Amsterdam. En una pequeña habitación de la casa tiene su cama, el ambiente es cálido y acogedor mientras afuera, en cambio, prima el ruido del paso rápido de coches, camiones y autobuses.

Michel coge leña de la cesta junto a la estufa de leña antigua. Todo parece idílico, pero las apariencias engañan. Esta pequeña casa verde junto a esa carretera tan transitada, encajada entre, De Keukenkampioen y Karwei, ha sabido mantenerse a flote todos estos años. "Los chicos de Karwei a veces me echan leña en la cesta del prado, y yo la recojo. Eso me da calor", dice Michel con una amplia. sonrisa. Su teoría es que "la leña te calienta tres veces: al cargarla, al serrarla y al quemarla" . De repente, llega una visita, son unos dos antiguos residentes. Y es que Michel quiere crear una especie de "árbol familiar" —una variante del árbol genealógico— de la casa y ha publicado una convocatoria de propuestas.

La cuestión es que esta casa de madera es ahora monumento nacional y desentona bastante con los negocios que hay alrededor. Michel lleva dos años vive en esta casa y siente mucha curiosidad por saber quién ha vivido antes allí. Para los residentes de Mijdrecht, la casa verde en Industrieweg es un verdadero hito. "Cuando ves la casa verde, sabes: estoy en casa". Michel espera descubrir quiénes son sus "familias de la casa verde" a través de una campaña en redes sociales. Y, sin duda, lo descubrió: recibió al menos doscientas respuestas. "Yo tampoco me lo esperaba".

El árbol genealógico de esta casa es actualmente está plasmado en un póster en el gélido pasillo de la casa, aunque aún tiene mucho espacio vacío. En la parte superior figura el año 1879. Ya se podían añadir varios nombres, como los hermanos De Boer, los propietarios originales, y Nol Nederhof, el anterior residente.

Éste era un profesor a tiempo parcial de un gimnasio lleva dos años viviendo allí. Tuvo que abandonar la casa flotante en Kromme Mijdrecht, donde vivió que años. También tiene planes para recuperar y renovar el antiguo invernadero de la casa, aunque ésta conservará su designación residencial.

Michel dice que no necesita mucho. "Soy sencillo", dice riendo. "Vivir aquí es una mezcla entre acampar y vivir aquí". Los muebles son viejos, la casa está tan torcida como la Torre de Pisa y ya no se pueden abrir las ventanas. Pero la puerta antigua, que él mismo instaló entre el pasillo y su habitación, está perfectamente recta. "Es lo único que hay aquí", dice con una sonrisa. "El primer año dormía aquí con un sombrero para protegerme de las corrientes de aire, pero ahora es mucho más cómodo", relata. Las antiguas y pequeñas camas-caja, que tiempo antes albergaron a 14 personas a la vez, se han reconvertido en un almacén. En una de ellas se guarda Michel sus camisas.

Michel muestra orgulloso el huerto, sus gallinas y sus dos cabras. En el jardín nevado, las gallinas corren detrás de él y de los visitantes, mientras pone los huevos en la pajarera todos los días. "Los vendo por una cantidad módica. Con eso, compro alimento nuevo para los animales", explica. Y, respecto a las cabras, sentencia con humor: "Consíguete cabras y aprendes a decir palabrotas". La pareja se escapó una vez y la encontró en medio de Industrieweg.

Adri de Jong y Rob Antonioli estaban esperando en la puerta. Vivieron allí a principios de los años setenta. Apenas tenían 20 años entonces y pasan con frecuencia en coche, como todos los demás en Mijdrecht, pero no han entrado desde 1975. Esta pareja está divorciada, pero aún se llevan bien. Su hija y su hijo nacieron allí. Estaban encantados con ella. "Se la llevábamos al granjero una vez al trimestre. Iba a parar al dinero de la casa". Adri se ríe: "En esos cinco años, ni siquiera nos subieron el alquiler".

"Dormíamos en el ático, mira, había que subir unas escaleras tan pequeñas", relata el antiguo habitante de la casa. Recuerdan unos 55 años atrás y miran fotos antiguas juntos. Y Michel lo disfruta muchísimo: "Había una vez una familia con siete hijos por un lado y otra con cinco por el otro. Catorce personas en esas camas plegables; no te lo puedes imaginar. No estabas tumbado, estabas sentado", recuerda Adri. Los tres se detienen un momento para reflexionar sobre todos los nacimientos, celebraciones y muertes que debieron de tener lugar aquí durante los últimos 150 años. Y disfrutan de los recuerdos de esta emblemática casa que afortunadamente sigue en pie.