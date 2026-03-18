Javier Muñoz, profesor de autoescuela: "Sin gasolina no podemos salir a trabajar y cada día sube más, es increíble"

El ataque conjunto de EEUU e Israel a Irán y la guerra que se ha desatado en Oriente Medio ha provocado un gran encarecimiento en el precio de los combustibles que ya se nota en los bolsillos de los españoles.

La decisión de la Guardia Revolucionaria de Irán de cerrar completamente el tránsito en el estrecho de Ormuz (el lugar por el que discurre un 20% del petróleo global) ha sido la principal causa.

No obstante, el ataque israelí de este mismo miércoles contra South Pars, el mayor yacimiento mundial de gas natural, ha provocado que el precio del petróleo Brent haya experimentado una nueva subida hasta rozar la cota de los 110 dólares por barril.

Más allá de por la propia ofensiva, el repunte en el crudo también se ha producido por la reacción de Irán, que ha calificado lo ocurrido como una escalada que lleva hacia una "guerra económica total".

Ante esta situación, en España son numerosos los sectores productivos que están pidiendo 'auxilio' en forma de bonificaciones por el golpe que supone a sus cuentas el incremento del coste de los combustibles.

Situación crítica en el sector de las autoescuelas

Uno de ellos es el de las autoescuelas, para el que un aumento del precio de la gasolina implica de forma directa una disminución de los beneficios que se obtienen al impartir las clases prácticas.

Javier Muñoz, quien dirige Autoescuelas Alonso en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), ha señalado, en declaraciones a la Cadena SER, que "sin gasolina no podemos salir cada día a trabajar" y la realidad es que "cada día sube más, es increíble".

En ese sentido, el profesor de autoescuela ha subrayado que, si la tendencia del coste de los combustibles continúa siendo alcista, podrían verse obligados a subir el precio de las clases prácticas. "Si esto sigue subiendo, acabará influyendo en el cliente final", ha advertido Javier Muñoz.