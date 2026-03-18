Irán denuncia que EEUU e Israel han atacado uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo y avisa de una "guerra económica total"

El yacimiento North Dome es un campo de condensado de gas natural ubicado en el Golfo Pérsico. Es el yacimiento de gas más grande del mundo y es compartido entre Irán y Qatar.

EEUU e Israel atacan el mayor yacimiento de gas del mundo. Según las autoridades iraníes, fuerzas de Estados Unidos e Israel habrían lanzado bombardeos contra el yacimiento de gas de South Pars, en la costa de Asaluyé, provocando algunos incendios en varias instalaciones.

La agencia Fars, la primera en dar el aviso, reportó fuertes explosiones en distintas refinerías de la zona. Poco después, el gobernador regional confirmó que los impactos habían alcanzado el campo gasístico, considerado uno de los más importantes del mundo y compartido con Qatar, que ya ha condenado el ataque.

Fuentes iraníes han advertido que el ataque no quedará sin respuesta. "Los enemigos deben esperar la poderosa acción de las fuerzas armadas de la República Islámica", han señalado, al tiempo que calificaron la ofensiva como una violación directa de sus infraestructuras energéticas.

"Atacaremos con vehemencia la fuente de la agresión y al enemigo. Consideramos legítimo atacar la infraestructura de combustible, energía y gas del país de origen y tomaremos represalias contundentes a la primera oportunidad", han advertido.

En Teherán consideran que este episodio marca un antes y un después en el conflicto. Las autoridades hablan abiertamente de una escalada hacia una "guerra económica total", en la que el foco ya no estaría solo en objetivos militares, sino también en sectores clave como el energético.

"A partir de esta noche, las líneas rojas han cambiado. Si el enemigo pensaba que con estos ataques podría aumentar la presión sobre Irán para forzarlo a ceder, ha cometido un error de cálculo fatal", han señalado.

Ni EEUU ni Israel han confirmado el ataque

Además, desde el Gobierno iraní anticipan que lo ocurrido en Asaluyé no solo tendrá consecuencias locales, sino que podría provocar un nuevo sobresalto en el suministro energético mundial, con efectos que llegarían hasta Washington y sus aliados.

"Con este acto insensato, el humo de los incendios en las refinerías de Irán no solo se elevará en el cielo de Asaluyé, sino que también afectará los cálculos económicos de la Casa Blanca y el Pentágono", han agregado. Por ahora, no ha habido una confirmación oficial por parte de Estados Unidos ni de Israel sobre su implicación en el ataque.

Qatar denuncia el paso "peligroso e irresponsable"

El país ha denunciado el ataque contra el yacimiento de gas de South Pars de Irán y la ha calificado como un paso "peligroso e irresponsable" en plena escalada de la guerra que el portavoz de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, ha señalado como una amenaza a la "seguridad energética global".

"Atacar la infraestructura energética constituye una amenaza para la seguridad energética global, así como para los pueblos de la región y su medio ambiente", ha escrito en redes sociales.