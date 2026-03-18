Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Irán denuncia que EEUU e Israel han atacado uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo y avisa de una "guerra económica total"
Global
Global

Irán denuncia que EEUU e Israel han atacado uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo y avisa de una "guerra económica total"

Desde el Gobierno iraní anticipan que lo ocurrido no solo tendrá consecuencias locales, sino que podría provocar un nuevo sobresalto en el suministro energético mundial.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
El yacimiento North Dome es un campo de condensado de gas natural ubicado en el Golfo Pérsico. Es el yacimiento de gas más grande del mundo y es compartido entre Irán y Qatar.
El yacimiento North Dome es un campo de condensado de gas natural ubicado en el Golfo Pérsico. Es el yacimiento de gas más grande del mundo y es compartido entre Irán y Qatar.Getty Images

EEUU e Israel atacan el mayor yacimiento de gas del mundo. Según las autoridades iraníes, fuerzas de Estados Unidos e Israel habrían lanzado bombardeos contra el yacimiento de gas de South Pars, en la costa de Asaluyé, provocando algunos incendios en varias instalaciones.

La agencia Fars, la primera en dar el aviso, reportó fuertes explosiones en distintas refinerías de la zona. Poco después, el gobernador regional confirmó que los impactos habían alcanzado el campo gasístico, considerado uno de los más importantes del mundo y compartido con Qatar, que ya ha condenado el ataque. 

Fuentes iraníes han advertido que el ataque no quedará sin respuesta. "Los enemigos deben esperar la poderosa acción de las fuerzas armadas de la República Islámica", han señalado, al tiempo que calificaron la ofensiva como una violación directa de sus infraestructuras energéticas.

"Atacaremos con vehemencia la fuente de la agresión y al enemigo. Consideramos legítimo atacar la infraestructura de combustible, energía y gas del país de origen y tomaremos represalias contundentes a la primera oportunidad", han advertido.

En Teherán consideran que este episodio marca un antes y un después en el conflicto. Las autoridades hablan abiertamente de una escalada hacia una "guerra económica total", en la que el foco ya no estaría solo en objetivos militares, sino también en sectores clave como el energético. 

"A partir de esta noche, las líneas rojas han cambiado. Si el enemigo pensaba que con estos ataques podría aumentar la presión sobre Irán para forzarlo a ceder, ha cometido un error de cálculo fatal", han señalado. 

Ni EEUU ni Israel han confirmado el ataque

Además, desde el Gobierno iraní anticipan que lo ocurrido en Asaluyé no solo tendrá consecuencias locales, sino que podría provocar un nuevo sobresalto en el suministro energético mundial, con efectos que llegarían hasta Washington y sus aliados. 

"Con este acto insensato, el humo de los incendios en las refinerías de Irán no solo se elevará en el cielo de Asaluyé, sino que también afectará los cálculos económicos de la Casa Blanca y el Pentágono", han agregado. Por ahora, no ha habido una confirmación oficial por parte de Estados Unidos ni de Israel sobre su implicación en el ataque. 

Qatar denuncia el paso "peligroso e irresponsable"

El país ha denunciado el ataque contra el yacimiento de gas de South Pars de Irán y la ha calificado como un paso "peligroso e irresponsable" en plena escalada de la guerra que el portavoz de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, ha señalado como una amenaza a la "seguridad energética global".

"Atacar la infraestructura energética constituye una amenaza para la seguridad energética global, así como para los pueblos de la región y su medio ambiente", ha escrito en redes sociales.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos