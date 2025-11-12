Jesús, joven español de 25 años como docente de infantil en Irlanda: "Los profesores están ganando en torno a 50.000 o 55.000 euros al año en Primaria"

Los jóvenes desaparecen de España. Ante la falta de oportunidades laborales, y condiciones dignas de trabajo, muchos profesionales menores de 30 años, hacen las maletas y abandonan el país en busca de calidad de vida. Es el caso de Jesús, un joven de 25 años, natural de Zaragoza, que desde hace meses trabaja en una escuela infantil de la ciudad de Cork, Irlanda.

En una entrevista con el periódico El Español, el joven cuenta su historia. Ha trabajado en España en muchos sectores, como el de la agricultura o la hostelería, y de todos ellos, tiene "malos recuerdos". "Mi experiencia fue una ruina, el sueldo es una miseria", comienza tajante su conversación.

"En el campo ganaba 5 euros la hora plantando brócoli y coliflor. Estuve varios veranos y la verdad que es una barbaridad la explotación que es", recuerda en el medio de comunicación. De hecho, en su opinión, la situación de los trabajadores agrícolas "es insostenible": "El campo no descansa, es un 24 horas al día, los siete días de la semana". "Mis jefes estaban ahí todo el día trabajando para luego cubrir simplemente gastos. No eran personas ricas que vieras con un Ferrari, eran gente humilde que sobrevivía y poco más", asegura, claramente indignado.

De este modo, el protagonista critica "las trabas burocráticas y la falta de sensibilidad política en el sector primario". "Les ponen muchas trabas a la hora de plantar, con temas ecológicos y demás. Seguro que el ministro de Agricultura ha estudiado Derecho, o sea que no tienen ni idea y es el que pone las normas del campo. Por eso hay tantos incendios: no dejan trabajar al sector primario", denuncia.

En el caso de la hostelería, su discurso no cambia mucho. "Trabajé un verano entero sin librar ni un día. En agosto hice más de 300 horas, con jornadas de 10, 12 o incluso 14 horas diarias. Todo eso por unos 7 u 8 euros la hora", recrimina. En uno de estos empleos, asegura que lo despidieron "de un día para otro, sin explicaciones". En otro bar, cobraba en negro: "Si mi jefa cotizaba todas las horas, no le daban las cuentas".

En Irlanda, cuenta que la situación económico es completamente distinta. En el ámbito de la educación, por ejemplo, dice que la diferencia salarial en España es destacable. “Aquí los profesores están ganando mucho dinero, en torno a 50.000 o 55.000 euros al año en primaria. Allí en España es todo miseria", reitera.