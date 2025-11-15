Jon Hernández, experto en IA: "La gente está utilizando ChatGPT como si fuera Google y ese es el mayor error"

ChatGPT se ha convertido en una herramienta indispensable para millones de personas en todo el mundo. Desde personas que buscan resolver dudas hasta gente que necesita

ayuda para generar ideas, su popularidad no deja de crecer. Sin embargo, según el experto en inteligencia artificial Jon Hernández, muchos usuarios están cometiendo un error fundamental, que es usarla como si fuera un motor de búsqueda.

Durante su participación en el pódcast Roca Project, Hernández advirtió que “la gente está utilizando ChatGPT para buscar conocimiento, como si fuese Google, y ese es el mayor error”. Explicó que la inteligencia artificial puede ofrecer información útil, pero no debe considerarse una fuente de conocimiento infalible.

El especialista subraya que el verdadero valor de la inteligencia artificial no reside en su capacidad para responder preguntas, sino en la interacción que permite entre el usuario y la tecnología. “Lo que funciona realmente bien con la IA es esa interacción, que crees una relación con ella. Sé que suena una locura, pero ese es el punto clave”, afirmó.

Tratar a la IA como un compañero de trabajo

Para Hernández, el cambio de mentalidad es esencial ya que hay que dejar de ver a ChatGPT como un simple asistente que hace tareas o busca información, y empezar a tratarlo como un colaborador activo en los procesos creativos y laborales.

“El punto está en pasar de pensar que tienes un mono atado en la mesa al que le tiras las tareas, a pasar a tener un coworker que está contigo mano a mano y que te ayuda en todos los procesos”, explicó en el podcast.

No es tu becario

El experto sostiene que el mayor valor de la inteligencia artificial está en trabajar junto a ella, no en delegarle tareas. “Para mí, lo más útil es usarla para validar ideas, compartir información o hacer brainstorming. Se trata de crear flujos de trabajo donde la IA forme parte del día a día, como si fuese un compañero más", añadió.

En ese sentido, Hernández rechaza la idea de que ChatGPT sea un ayudante o “becario” digital. “Mucha gente lo compara con tener un becario a tu servicio. Pero no se trata de eso. Esto es como tener un co-founder, un colaborador que trabaja contigo, con el que entre los dos vais a hacer una mejor tarea”, concluyó.

Parte del episodio del pódcast, titulado “ChatGPT no es tu becario”, fue publicado en @rocaproject, y varios usuarios que coinciden en la visión del experto. “Toda la razón. Yo tengo configurado ChatGPT con las características más apropiadas para mí, y lo uso exactamente de la forma que cuentas. Y , a veces, me flipa las cosas que dice, cómo lo dice y lo increíblemente útil que es. A veces parece que interactúo con una persona”, escribió un usuario, destacando que cuando se usa correctamente, la herramienta puede convertirse en un aliado poderoso para potenciar la creatividad y la productividad.