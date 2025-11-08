Una farmacéutica estalla después de que un paciente cuestione su criterio en favor de la IA

Hay frases que resumen a la perfección el espíritu de los tiempos, y la que ha publicado la usuaria @LauJaeger a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, podría ser una de ellas.

"No me puedo puto creer lo que me acaba de pasar", ha comenzado dicendo la farmacéutica justo antes de contar la anécdota que ha vivido en consulta, con la contundencia y la indignación de quien ha llegado al límite.

"Estaba con un paciente recomendándole un colirio, después de 10 minutos hablando y buscando lo mejor para él, con todo su santo papo me suelta: 'Voy a preguntarle a quien más sabe, al ChatGPT'", ha relatado la sanitaria.

"Mira, me cago en tu puta madre", ha añadido como conclusión la experta, expresando así su frustración ante una escena que viven hoy en día los especialistas mucho más de lo que les gustaría.

La publicación ha generado una avalancha de respuestas que reflejan una nueva realidad: la pérdida de autoridad de los profesionales frente a la inteligencia artificial.

En apenas unas horas, el tuit ha acumulado miles de 'me gusta', además de comentarios de médicos, psicólogos y enfermeros que confesaban haber vivido situaciones similares.

"Un paciente me corrigió una dosis porque ChatGPT le dijo algo distinto"; "Y no le has dicho: '¿Entonces para qué vienes? Quédate en tu casa y no me hagas perder el tiempo'... Jo-der"; "Dos gotitas de lejía en cada ojo. Mano de santo", han comentado algunos usuarios.

El caso de @LauJaeger, contado con una curiosa mezcla entre humor y rabia, ilustra cómo la tecnología ha reconfigurado la confianza entre paciente y profesional, generando desconfianza ante el criterio de los expertos.

Lo que antes era una relación basada en la experiencia, ahora se enfrenta a un nuevo competidor: una pantalla con respuestas instantáneas, convincentes y, a veces, incorrectas.