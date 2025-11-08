Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una farmacéutica estalla después de que un paciente cuestione su criterio en favor de la IA
Virales

Virales

Una farmacéutica estalla después de que un paciente cuestione su criterio en favor de la IA

Cómo la tecnología ha reconfigurado la confianza entre paciente y profesional.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Farmacéutica enfadada tras una conversación con un clienteCatalin Petolea

Hay frases que resumen a la perfección el espíritu de los tiempos, y la que ha publicado la usuaria @LauJaeger a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, podría ser una de ellas. 

"No me puedo puto creer lo que me acaba de pasar", ha comenzado dicendo la farmacéutica justo antes de contar la anécdota que ha vivido en consulta, con la contundencia y la indignación de quien ha llegado al límite. 

"Estaba con un paciente recomendándole un colirio, después de 10 minutos hablando y buscando lo mejor para él, con todo su santo papo me suelta: 'Voy a preguntarle a quien más sabe, al ChatGPT'", ha relatado la sanitaria.

"Mira, me cago en tu puta madre", ha añadido como conclusión la experta, expresando así su frustración ante una escena que viven hoy en día los especialistas mucho más de lo que les gustaría.

La publicación ha generado una avalancha de respuestas que reflejan una nueva realidad: la pérdida de autoridad de los profesionales frente a la inteligencia artificial. 

En apenas unas horas, el tuit ha acumulado miles de 'me gusta', además de comentarios de médicos, psicólogos y enfermeros que confesaban haber vivido situaciones similares. 

"Un paciente me corrigió una dosis porque ChatGPT le dijo algo distinto"; "Y no le has dicho: '¿Entonces para qué vienes? Quédate en tu casa y no me hagas perder el tiempo'... Jo-der"; "Dos gotitas de lejía en cada ojo. Mano de santo", han comentado algunos usuarios.

El caso de @LauJaeger, contado con una curiosa mezcla entre humor y rabia, ilustra cómo la tecnología ha reconfigurado la confianza entre paciente y profesional, generando desconfianza ante el criterio de los expertos.

Lo que antes era una relación basada en la experiencia, ahora se enfrenta a un nuevo competidor: una pantalla con respuestas instantáneas, convincentes y, a veces, incorrectas.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 