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Jornada trágica en las carreteras españolas: siete fallecidos y seis heridos en dos accidentes
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Jornada trágica en las carreteras españolas: siete fallecidos y seis heridos en dos accidentes 

Los siniestros se han producido en Málaga (A-7) y en Castellón de la Plana (N-340).

Redacción HuffPost
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Vehículo de la Guardia Civil de TráficoGetty Images

Jornada negra en las carreteras españolas. Tres personas han fallecido la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en la autovía A-7 a su paso por Málaga, según ha informado el servicio de Emergencias 112. También, en Castellón de la Plana, cuatro personas han muerto y seis personas han resultado heridas en un siniestro en el que se han visto involucrados varios vehículos.  

El suceso ocurrido en Málaga se ha producido sobre las 02:38 horas, cuando dos vehículos han impactado y uno de ellos ha caído por un barranco próximo a la carretera cuando circulaba en sentido Almería en el kilómetro 979 en la salida del Cerrado Calderón.

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Bomberos para liberar a los viajeros que han quedado atrapados, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha certificado la muerte de dos mujeres y un hombre, ha atendido en el lugar a una mujer de 64 años y ha evacuado a un hombre de 35 herido al hospital Carlos Haya.

En la provincia de Castelón, el accidente se ha producido sobre 02:20 horas de este domingo, por causas que se desconocen, en el kilómetro 981 de la carretera N-340 a la altura del término municipal de Benicàssim, en sentido Castellón de la Plana, y en él se han visto implicados varios vehículos.

Hasta el lugar se han movilizado dos unidades del SAMU, dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE).

Los servicios médicos confirmaron el fallecimiento de cuatro personas en el lugar del siniestro (tres hombres y una mujer) y seis, todos ellos hombres, resultaron heridos, según el CICU.

Los equipos sanitarios atendieron a los heridos en el lugar del accidente, tres de los cuales presentaban politraumatismos y los otros tres contusiones de diversa consideración. Tras la asistencia inicial, cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital General de Castellón y los dos restantes al Hospital de la Plana.

Un motorista fallecido en Los Montes

Tal y como han informado las autoridades, un motorista, paralelamente, ha muerto tras sufrir un siniestro en la carretera A-7000 en el kilómetro 24 en los Montes de Málaga.

La familia de la víctima había denunciado su desaparición el pasado sábado y a última hora ha sido hallada la moto en la que circulaba y el cuerpo en un desnivel próximo.

Efectivos de Bomberos han rescatado el cadáver y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha confirmado la defunción de un hombre de 60 años.

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