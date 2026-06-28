Jornada trágica en las carreteras españolas: siete fallecidos y seis heridos en dos accidentes 

Jornada negra en las carreteras españolas. Tres personas han fallecido la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en la autovía A-7 a su paso por Málaga, según ha informado el servicio de Emergencias 112. También, en Castellón de la Plana, cuatro personas han muerto y seis personas han resultado heridas en un siniestro en el que se han visto involucrados varios vehículos.

El suceso ocurrido en Málaga se ha producido sobre las 02:38 horas, cuando dos vehículos han impactado y uno de ellos ha caído por un barranco próximo a la carretera cuando circulaba en sentido Almería en el kilómetro 979 en la salida del Cerrado Calderón.

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Bomberos para liberar a los viajeros que han quedado atrapados, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha certificado la muerte de dos mujeres y un hombre, ha atendido en el lugar a una mujer de 64 años y ha evacuado a un hombre de 35 herido al hospital Carlos Haya.

En la provincia de Castelón, el accidente se ha producido sobre 02:20 horas de este domingo, por causas que se desconocen, en el kilómetro 981 de la carretera N-340 a la altura del término municipal de Benicàssim, en sentido Castellón de la Plana, y en él se han visto implicados varios vehículos.

Hasta el lugar se han movilizado dos unidades del SAMU, dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE).

Los servicios médicos confirmaron el fallecimiento de cuatro personas en el lugar del siniestro (tres hombres y una mujer) y seis, todos ellos hombres, resultaron heridos, según el CICU.

Los equipos sanitarios atendieron a los heridos en el lugar del accidente, tres de los cuales presentaban politraumatismos y los otros tres contusiones de diversa consideración. Tras la asistencia inicial, cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital General de Castellón y los dos restantes al Hospital de la Plana.

Un motorista fallecido en Los Montes

Tal y como han informado las autoridades, un motorista, paralelamente, ha muerto tras sufrir un siniestro en la carretera A-7000 en el kilómetro 24 en los Montes de Málaga.

La familia de la víctima había denunciado su desaparición el pasado sábado y a última hora ha sido hallada la moto en la que circulaba y el cuerpo en un desnivel próximo.

Efectivos de Bomberos han rescatado el cadáver y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha confirmado la defunción de un hombre de 60 años.