Josefina, jubilada de 70 años, les da a sus hijos 1.000 euros al mes: "Tengo suficiente. Ellos lo están pasando peor"

En Países Bajos las pensiones por jubilación destacan por ser generosas. Es el caso de Josefina, que en declaraciones recogidas por el diario Margriet, asegura que embolsa el suficiente dinero como para ayudar a sus hijos con 1.000 euros. Su pensión base es de 1.527 euros. No obstante, gracias a asignaciones complementarias gana un total de 2.997 euros.

En su entrevista, es clara a la hora de responder los motivos que le mueven a ayudar a sus hijos. "Tengo cuatro hijos: dos de ellos tienen una familia con niños pequeños y los costes son altísimos hoy en día: cuidado infantil, comida, electricidad, lo que sea", asegura. Asimismo, explica que los dos viven en el centro de Ámsterdam y "pagan casi la mitad de sus ingresos en costes de vivienda". "Tengo el lujo de poder ayudar un poco y lo hago con mucho cariño. Así tienen que preocuparse menos y me gusta poder devolver algo", relata.

Al ser preguntada sobre si echa de menos su dinero o no, se muestra rotunda: "No, de verdad que no". "Siempre he aprendido a manejar bien el dinero. Siempre hemos trabajado duro en nuestra propia empresa, hemos vivido frugalmente, nunca por encima de nuestras posibilidades, y eso me ha permitido acumular bastante dinero", asegura. "1.000 euros al mes es una cantidad grande, pero lo veo como una elección consciente".

En un primer momento, sus hijos "no querían aceptarlo". "Pensaba que era demasiado y temían a que yo me quedara sin nada". Ella les explicó que lo hacía por gusto. "Lo usan para tomar aire: para montar una hucha, para hacer algo extra por los niños o simplemente para reducir el estrés", explica, y asegura que "eso vale mucho para mí".

A la hora de mantener sus gastos a punto, tiene un "sistema sencillo": "Todo se realiza mediante transferencias automáticas: todos los costes fijos y la ayuda a los niños". Explica que todo lo que le sobra, lo utiliza para comprar y disfrutar de los pequeños detalles, "viajes y de vez en cuando salir a comer".

"Habla con tus hijos sobre dinero, sin vergüenza ni culpa. No es una debilidad ofrecer o pedir ayuda. Y también haz acuerdos: no des dinero sin saber cuál es el efecto", sugiera la holandesa. "Realmente puedes marcar la diferencia con el dinero".