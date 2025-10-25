Una familia de 7 revela su as bajo la manga para que su economía se mantenga estable: "No gastamos nada durante una semana"

Ahorrar puede llegar a resultar una tarea bastante complicada, especialmente cuando se trata de una familia numerosa, pues los gastos son aún mayores. Ante esta situación, muchas de ellas suelen buscar nuevas fórmulas para intentar recortar gastos y ahorrarse algo de dinero.

Un ejemplo es la familia compuesta por siete individuos a la que ha podido entrevistar Business Insider, que señala la decisión que han decidido tomar para asumir menos gastos en su día a día: una "semana sin gastos".

"Tengo cinco hijos, así que siempre surgen gastos inesperados. Para ajustarnos el presupuesto no gastamos nada durante una semana", señala la misma, que explica que tomó esta decisión tras enfrentar una fuga en su cocina que les costaría miles de dólares.

"Cuando la vida nos golpea, recurrimos a nuestra estrategia básica, que hemos convertido en un juego para niños: el reto de la semana sin gastar", agrega la mujer. El método es sencillo. "Cuando el dinero escasea, toda la familia da un paso atrás y reduce los gastos por un tiempo. Puede ser una semana o solo unos días. A veces lo llamamos 'mantener el límite', es decir, el límite es el saldo de la tarjeta de crédito", explica.

Por ejemplo, durante esta semana, los caprichos se eliminan. "Mi capricho favorito de la tarde es una parada en la mejor cafetería de la ciudad, que no es una cadena, y por lo tanto, tiene precios un poco más altos. (...) Este es el primer capricho semanal que desaparece, o al menos, que se pospone hasta la semana que viene", asegura la madre.

Con la lista de la compra ocurre igual. "En las semanas que no gasto, reduzco mi lista de la compra a solo lo que realmente necesitamos. También reviso con más detalle mi despensa y armarios para ver qué necesitamos", apunta la mujer, que explica que de este modo se pueden terminar con aquellas existencias que solemos guardar de forma infinita y que termina poniéndose malas.