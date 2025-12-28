Juanjo, tractorista, a todos los que dicen que su trabajo es fácil: "Termino hecho polvo de la espalda, la cintura y la rodilla"

Con el móvil apoyado y todavía con la jornada marcada en el cuerpo, Juanjo, tractorista, decidió publicar un vídeo en su cuenta de TikTok (@juanjo_pedraza) dirigido a quienes minimizan el trabajo en el campo y, en especial, el manejo de maquinaria pesada.

La finalidad del vídeo era frenar el bulo de que ser tractorista "no es para tanto" y lo ha conseguido. Con más de 46 mil reproducciones, ha dejado claro que conducir un tractor no es un paseo ni un empleo cómodo, sino un trabajo duro, exigente y cargado de responsabilidad.

“Para toda esa gente que piensa que trabajar en el campo llevando maquinaria pesada no es duro, ponte tú y luego me dices”, arranca Juanjo en su vídeo, visiblemente cansado subido en su tractor cumpliendo con su jornada laboral.

El desgaste físico

La profesión del tractorista, una figura clave en la agricultura moderna, pero a menudo poco valorada fuera del entorno rural. Según explica, el desgaste físico es una constante. “Termino hecho polvo de la espalda, de la cintura y de las rodillas”, asegura.

Juanjo recuerda que pasar horas y horas sentado, sometido a vibraciones, giros constantes y terrenos irregulares, tiene consecuencias claras en el cuerpo. Lejos de la imagen idílica de ir “sentado y tranquilo”, muchos profesionales acaban arrastrando lesiones crónicas, hernias discales o problemas articulares.

Una profesión cn mucha responsabilidad

Pero el esfuerzo físico no es lo único que pesa. Juanjo insiste en la enorme responsabilidad que conlleva su trabajo. “Ahora mismo estoy llevando un cacharro que vale más de 100 mil euros. Fíjate tú la responsabilidad”, señala.

Un error, una avería o una mala maniobra no solo pueden suponer un coste económico elevadísimo, sino también riesgos personales y laborales. Además, el tractorista debe estar pendiente de múltiples tareas: aplicaciones, ajustes, mantenimiento básico y la correcta ejecución del trabajo para no arruinar una cosecha entera.

"Es muy duro"

El vídeo ha generado varios comentarios. Muchos compañeros del sector respaldan sus palabras. “Es muy duro, los de ciudad no lo saben”, comenta un usuario. Otro añade: “Yo voy 24/7 de campo a campo con el tractor y es muy duro”. También hay quienes aportan testimonios personales: “Mi padre lleva toda la vida en el tractor y la gente cree que es como llevar un coche, y no lo es”, escribe una usuaria.

No faltan, sin embargo, los comentarios irónicos o desafiantes, proponiendo intercambiar trabajos. Aun así, el mensaje de Juanjo ha calado: visibilizar una profesión esencial que sostiene el sector primario y que, pese a su importancia, sigue siendo infravalorada. “Tenía ganas de hacer este vídeo para toda esa gente que no valora lo que es trabajar con maquinaria en el campo”, concluye Juanjo.