Un jubilado poda el parque público con buena voluntad y un vecino lo denuncia: "La apoteosis de la crueldad humana"

Polémica denuncia en la ciudad italiana de Treviso. Davide, un jubilado que acostumbraba a podar de forma voluntaria los setos de un parque público de la localidad desde hace años ha sido sancionado por la policía por no haber solicitado autorización para llevar a cabo esos trabajos. La irrupción de los agentes en el lugar de los hechos se produjo a raíz de la denuncia de una vecina que se quejaba de la existencia en el parque de una planta con espinas.

En declaraciones al medio de comunicación italiano Il Gazzettino, Davide ha explicado que "llevo haciendo esto cada año desde hace al menos quince años, junto con otros amigos" y ha subrayado que "todos somos antiguos agricultores o, en cualquier caso, personas acostumbradas a trabajar la tierra".

"Nunca hemos pedido nada a las instituciones, porque este parque lo hemos creado nosotros. Hemos comprado una plataforma para trabajar con seguridad. El sábado por la mañana, feliz de echar una mano aunque fuera con esfuerzo, fui allí para empezar a podar", ha detallado el hombre.

Sin embargo, tal y como narra Davide, "en un momento dado, llegó la policía local y me pidió los documentos. Fueron amables y sé que estaban haciendo su trabajo: me pondrán una sanción por trabajos no autorizados, pero espero que no llegue ninguna multa porque no hay daños".

Las reacciones entre los vecinos de la zona que suelen acudir al parque han sido de apoyo al jubilado. Uno de los vecinos ha asegurado que "denunciar a un voluntario es la apoteosis de la maldad humana".

"Antes, en esta calle solo había maleza alta, montones de tierra, ratas e insectos. Así que dos o tres personas del lugar se pusieron manos a la obra: quitaron la arena y la maleza y plantaron algunos árboles. El ayuntamiento también plantó algunas plantas. En resumen, habían creado un bonito oasis para niños y ancianos", ha lamentado otra de las residentes.