La Iglesia pide perdón a una víctima de abusos por la 'puerta de atrás': "Que no salga en periódicos"

Nuevas grabaciones salen a la luz en el caso de los supuestos abusos sexuales denunciados contra Rafael Zornoza, obispo emérito de Cádiz y Ceuta. El País ha publicado este miércoles un audio en el que el arzobispo de Sevilla y encargado, José Ángel Saiz Meneses, habla con la persona que denunció un presunto caso de abusos sexuales por parte de Zornoza. En dicha conversación, le traslada disculpas en nombre de la Iglesia, pero también le hace una demanda.

"Por todo el mal que has sufrido y que sufras, te pido perdón. Y te pido que esto no se lo digas a nadie, que quede entre tú y yo como sigilo, como secreto", se escucha decir en el audio publicado por el citado medio. Dicha petición contraviene la forma de proceder en estos casos que se instauró durante el pontificado del papa Francisco y continúa ahora con León XIV.

Un portavoz diocesano ha respondido a El País que "no desea hacer ningún comentario", tras ser preguntado por el contenido de dicha grabación. Cabe señalar que la denuncia contra Zornoza fue archivada por El Vaticano por un defecto jurídico, cuestión que la propia víctima ha definido como "decepcionante". Como no se podía concretar si éste tenía 16 años o no en el momento de los supuestos abusos sexuales, consideraron que habían prescrito los delitos.

"A ver, te comunico lo que se me pide que te comunique"

El pasado mes de junio había remitido una misiva al Dicasterio para la Doctrina de la Fe —órgano eclesiástico competente de estos asuntos—, denunciando que, en los últimos compases de los '90 y durante la etapa de Zornoza como rector del seminario madrileño de Getafe, el obispo emérito gaditano abusó de él.

Durante la llamada con el arzobispo sevillano, la víctima le reclamó acceder a los documentos sobre el proceso, al tiempo que se interesó por saber si podía tomar otras acciones para lograr justicia en su caso, a lo que él le respondió: "A ver, te comunico lo que se me pide que te comunique. No he estado en el debate y esto es decisión del Dicasterio de la Fe. Tú actúa en conciencia y haz lo que te parezca que en conciencia debes hacer".