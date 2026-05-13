Confinan un crucero en Burdeos por un posible brote de norovirus: hay 1.700 personas a bordo y un pasajero fallecido

Más de 1.700 personas permanecen confinadas en el crucero Ambassador Cruise Line, según la Agencia France-Presse. El barco llegó anoche a Burdeos procedente de Brest. Ha muerto un pasajero de 90 años y otros 50 presentan síntomas de haber sido contagiados.

De los 1.733 confinados, 1.233 son pasajeros y 500 pertenecen a la tripulación. La mayoría son británicos e irlandeses.

Las autoridades sanitarias sospechan de un broto de norovirus, debido a los síntomas gastrointestinales que presentan los afectados. Sin embargo, las primeras pruebas diagnósticas no han dado positivo en esta infección. En los hospitales de Burdeos se están realizando pruebas adicionales para tratar de confirmarlo.

Esta situación no tiene nada que ver con el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, y no se espera que se pongan en marcha medidas tan estrictas como en este caso. El norovirus no presenta la misma letalidad que el hantavirus.

¿Qué es el norovirus?

Se trata de un virus altamente contagioso que provoca gastroenteritis aguda. Sus síntomas son vómitos, diarrea, dolor abdominal y náuseas. También puede provocar fiebre.

El norovirus se contagia por el contacto entre personas infectadas o por el consumo de agua o alimentos contaminados. También puede transmitirse al tocar una superficie en la que haya presencia de este virus.

La mayoría de las personas se recuperan en un período de uno a tres días.

Lo que debes saber si tienes un viaje en crucero

Lo sucedido en el MV Hondius con el brote de hantavirus y lo que acaba de pasar en Burdeos puede resultar preocupante si tienes a la vista un viaje en crucero.

El catedrático de microbiología Raúl Rivas respondió a El HuffPost a este respecto, ofreciendo un mensaje de tranquilidad: "Los cruceros tienen medidas y protocolos si ocurre un brote infeccioso durante la travesía", detalló.

Además, este experto aseguró que este año ya ha habido "cuatro o cinco brotes" de norovirus en cruceros. “Evidentemente no tienen la misma importancia en cuanto a grado de gravedad o agresividad (en referencia al hantavirus). No tienen nada que ver, pero bueno, es algo habitual", explicó.