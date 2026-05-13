El test del hantavirus: ¿estás tan bien informado como piensas?

El hantavirus ha dado mucho que hablar en los últimos días. Desde que se detectó el brote en el crucero MV Hondius y hasta que los pasajeros han sido trasladado a sus respectivos países, se han publicado todo tipo de noticias en los medios de comunicación a nivel mundial.

Hasta hace un par de semanas pocos sabían de la existencia del hantavirus. Se trata de una infección que ha provocado contagios en países como Argentina o Chile, pero que apenas ha tenido incidencia en otros lugares del mundo.

De primeras, muchos la relacionaron con la pandemia de coronavirus. Algunas de las primeras noticias e imágenes podían recordar a ciertos momentos de aquella crisis sanitaria que confinó a todo el planeta. Pero nada más lejos de la realidad: los expertos salieron a transmitir un mensaje de calma, explicando que la capacidad de contagio del hantavirus es mucho menor, aunque su letalidad (de hasta el 40%) sea motivo de preocupación.

También han surgido dudas sobre los síntomas, pues se pueden confundir con los de una gripe o con los del coronavirus: dolor de cabeza, fiebre, malestar general, náuseas... Es otra de las cuestiones que se han aclarado estos días.

Una vez el Crucero llegó a Canarias no cesó la avalancha informativa. Los pasajeros desembarcaron y fueron trasladados a sus respectivos países. Las autoridades llevaron a cabo un protocolo sanitario para reducir al máximo los riesgos.

Además, los expertos que están analizando las muestras han descubierto la variante que ha provocado los contagios en el crucero. Y un pasajero español ha dado positivo en hantavirus.

En definitiva, la actualidad no ha dado tregua. Y aunque hayas estado atento es posible que se te hayan escapado algunos detalles. ¿Lo sabes todo sobre el hantavirus? Aquí tienes el test que hemos preparado para que lo compruebes.