El test del hantavirus: ¿estás tan bien informado como piensas?
¿Has seguido toda la actualidad del hantavirus? Este cuestionario de diez preguntas te servirá para saber si estás al día de todas las noticias.
El hantavirus ha dado mucho que hablar en los últimos días. Desde que se detectó el brote en el crucero MV Hondius y hasta que los pasajeros han sido trasladado a sus respectivos países, se han publicado todo tipo de noticias en los medios de comunicación a nivel mundial.
Hasta hace un par de semanas pocos sabían de la existencia del hantavirus. Se trata de una infección que ha provocado contagios en países como Argentina o Chile, pero que apenas ha tenido incidencia en otros lugares del mundo.
De primeras, muchos la relacionaron con la pandemia de coronavirus. Algunas de las primeras noticias e imágenes podían recordar a ciertos momentos de aquella crisis sanitaria que confinó a todo el planeta. Pero nada más lejos de la realidad: los expertos salieron a transmitir un mensaje de calma, explicando que la capacidad de contagio del hantavirus es mucho menor, aunque su letalidad (de hasta el 40%) sea motivo de preocupación.
También han surgido dudas sobre los síntomas, pues se pueden confundir con los de una gripe o con los del coronavirus: dolor de cabeza, fiebre, malestar general, náuseas... Es otra de las cuestiones que se han aclarado estos días.
Una vez el Crucero llegó a Canarias no cesó la avalancha informativa. Los pasajeros desembarcaron y fueron trasladados a sus respectivos países. Las autoridades llevaron a cabo un protocolo sanitario para reducir al máximo los riesgos.
Además, los expertos que están analizando las muestras han descubierto la variante que ha provocado los contagios en el crucero. Y un pasajero español ha dado positivo en hantavirus.
En definitiva, la actualidad no ha dado tregua. Y aunque hayas estado atento es posible que se te hayan escapado algunos detalles. ¿Lo sabes todo sobre el hantavirus? Aquí tienes el test que hemos preparado para que lo compruebes.