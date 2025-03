La India se rinde ante el español que faltó 6 años en el trabajo y aún así recibió su sueldo completo

Sus vacaciones se alargaron. Del mes legal pasaron a ser un año, dos... así hasta seis. Una desaparición 'laboral' que nadie entendía y que resulta más rara cuando se descubrió que en todo ese tiempo siguió cobrando su sueldo íntegro.

El protagonista de esta rocambolesca historia es español. Se llama Joaquín García y fue descubierto mucho tiempo después, justo cuando estaba a punto de ser premiado por su larga trayectoria.

El caso, recogido por la revista internacional Time, ha llegado hasta la India, donde la historia de Joaquín ha sido toda una sorprensa. Sus medios lanzan la pregunta más lógica ante una historia así: ¿cómo lo hizo?

Cuenta Time que Joaquín empezó a trabajar como supervisor de planta en una empresa municipal de aguas de Cádiz. Aprovechando una confusión entre sus jefes, que no sabían quién supervisaba qué, este trabajador vio una oportunidad para cobrar sin trabajar.

Uno de sus jefes de entonces explica a The Guardian que "pensábamos que la compañía de aguas lo supervisaba, pero no era así". "Nos enteramos cuando estábamos a punto de entregarle una placa conmemorativa por sus 20 años de servicio", añade.

A este alto cargo empresarial le encomendaron localizar a Joaquín, quien al ser contactado no dio explicaciones. Quien sí lo hizo fue su abogado, que alegó que este hombre no volvió a la oficina por sufrir un supuesto acoso laboral y que no tenía funciones como tal en el trabajo.

La Justicia, no obstante, no aceptó esta versión y falló a favor del municipio gaditano. En su sentencia, impuso una multa a Joaquín de unos 28.000 euros, el equivalente a su sueldo neto de un año.