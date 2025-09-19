La Justicia avala la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años con paraplejia, pero reconoce el derecho de su padre a recurrir

Un grupo de personas se reúne para apoyar la ley redactada por iniciativa del gobierno de coalición de izquierdas y legalizar la eutanasia en Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha respaldado la decisión de una jueza de Barcelona de autorizar la eutanasia de Noelia, una joven de 24 años que padece paraplejia. La joven había solicitado la muerte asistida tras sufrir graves consecuencias de su condición. Sin embargo, hace un año, su padre paralizó in extremis su solicitud de eutanasia a través de un recurso en los tribunales.

En su resolución, el TSJC desestima el recurso presentado por el padre de Noelia, quien ha sido apoyado legalmente por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos. De este modo, el alto tribunal catalán ratifica la autorización de la eutanasia, aunque subraya que la familia tiene derecho a recurrir ante la justicia si así lo desea, en un intento de frenar la muerte digna que había solicitado la joven.

Un derecho reconocido por la ley desde 2021

El caso de Noelia ha estado marcado por un largo proceso judicial que ha enfrentado la decisión personal de la joven con las posturas contrarias de su progenitor. Finalmente, aunque cabe recurso, el tribunal se ha alineado con el derecho a la muerte asistida, recogido en la Ley Orgánica 3/2021.

El artículo 4 de esta normativa "reconoce el derecho de toda persona que cumpla los requisitos previstos en esta Ley a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir".

La asistencia para morir está contemplada dentro de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, y su financiación es pública. Esta prestación consiste en ofrecer los recursos necesarios a una persona que haya manifestado su deseo de morir, cumpliendo con los procedimientos y garantías estipulados por la legislación.

La legislación vigente recoge dos modalidades para proporcionar ayuda para morir, siendo el paciente libre de elegir entre cualquiera de ellas:

La administración directa de una sustancia al paciente por un profesional sanitario competente .

. La prescripción o suministro de una sustancia por parte de un profesional sanitario para que el paciente pueda autoadministrársela y causar su propia muerte.

¿Qué requisitos debe cumplir el paciente que solicita la asistencia para morir?

Aprobar la muerte de una persona no es una decisión sencilla, por lo que el artículo 5 de la norma mencionada establece una serie de requisitos para que las personas puedan solicitar la eutanasia:

Ser mayor de edad legal y estar consciente y capacitado en el momento de realizar la solicitud.

y estar en el momento de realizar la solicitud. Tener la nacionalidad española , residir legalmente en España , o contar con un certificado que demuestre que ha vivido en el país durante más de doce meses .

, , o contar con un . Padecer una enfermedad grave e incurable , o sufrir una afección grave, crónica e incapacitante , debidamente certificada por el médico responsable.

, o sufrir una , debidamente certificada por el médico responsable. Haber realizado dos solicitudes voluntarias y por escrito , o mediante otro medio que deje constancia, sin que haya sido influenciado por presiones externas , y con un intervalo de al menos quince días naturales entre ambas.

, o mediante otro medio que deje constancia, , y con un entre ambas. Proporcionar su consentimiento informado antes de recibir la asistencia para morir.