La jueza autoriza la eutanasia de la joven de 24 años que había paralizado su padre en Barcelona

La titular del juzgado de lo contencioso número 12 de Barcelona ha avalado la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia cuyo padre paralizó in extremis su muerte asistida el pasado mes de agosto, a través de un recurso en los tribunales.

En su sentencia, la jueza desestima el recurso que presentó el padre de la joven, representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, contra la decisión de la Generalitat de dar luz verde a su eutanasia, tras el primer juicio celebrado en España por el derecho de la muerte digna.

Abogados Cristianos pidió revocar el aval aludiendo a un proceso "fraudulento"

En este sentido, cabe recordar que el letrado de Abogados Cristianos que representa al padre de Noelia había pedido al juez que revocase el aval que dio la Generalitat a su muerte asistida al considerar que el proceso fue "fraudulento".

El abogado del colectivo ultracatólico había presentado un escrito ante la titular del juzgado contencioso número 12 de Barcelona, que ahora ha decidido que da luz verde a la eutanasia de Noelia, después de que la Generalitat y la Fiscalía hayan avalado que cumple los requisitos, en el primer juicio celebrado en España por el derecho a la muerte digna.

Abogados Cristianos considera que su caso es una "desviación" respecto de lo previsto en la ley de la eutanasia, ya que creen que se está utilizando de una "manera abusiva" para convertirla en un "suicidio asistido" en vez de en un "derecho excepcional" para personas con un "sufrimiento insoportable y sin alternativa terapéutica".

Sostiene el escrito que Noelia no reúne los requisitos para que se le aplique la eutanasia, porque no tiene un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que le provoque un "sufrimiento físico o psíquico e intolerable", y además no tiene un pronóstico de vida limitado.