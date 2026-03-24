La nueva sección de Mercadona que llega a 9 ciudades: así se expande la cadena de Juan Roig

Mercadona continúa expandiendo sus servicios. La cadena liderada por Juan Roig estrena nueva sección en 9 establecimientos este mes de marzo.

Se trata del servicio de café para llevar, que aún no está disponible en todos los supermercados de Mercadona.

Los establecimientos de Juan Roig quieren adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, así que pretenden tener disponible este servicio en más ciudades.

El café recién hecho de Mercadona suele encontrarse en la sección 'Listo para llevar', otro éxito de la compañía valenciana. Tienes diferentes opciones para elegir: café solo, cortado, con leche o capuchino. También hay distintos tamaños. Tú mismo te lo haces en las máquinas que verás en el supermercado.

Los supermercados que contarán con el café para llevar de Mercadona

La expansión comenzó el pasado 17 de marzo y se va a ir extendiendo durante algunos días más. Esta semana, estos 9 supermercados contarán ya con su sección de café para llevar:

Massamagrell (Valencia) , Avenida Major número 168.

, Avenida Major número 168. Santa Margalida (Mallorca) , carretera de Artà a Puerto de Alcudia.

, carretera de Artà a Puerto de Alcudia. Manlleu (Barcelona) , calle Pintor Guardia, 39.

, calle Pintor Guardia, 39. Málaga , Explanada de la Estación número 1.

, Explanada de la Estación número 1. Alicante , calle Calderón de la Barca.

, calle Calderón de la Barca. Badajoz , Avenida Manuel Rojas Torres.

, Avenida Manuel Rojas Torres. Baza (Granada).

(Granada). Alcobendas (Madrid).

Una de las ventajas es la comodidad del servicio. Sólo tienes que seleccionar el café que deseas en la máquina y esperar a que lo prepare. No tarda más que unos segundos. Puedes pagar en la caja de la sección 'Listo para comer'. Es una opción atractiva si, por ejemplo, tienes prisa por llegar al trabajo y quieres un café rápido.

'Listo para comer', otro éxito de Mercadona

La sección de 'Listo para comer' es una de las más deseadas por los clientes de Mercadona, aunque Roig ha advertido que no llegará a todas las tiendas hasta 2033.

Esta sección de Mercadona es uno de los mayores éxitos que ha experimentado la compañía en los últimos años. Es un servicio de platos preparados que ya está en 1.100 supermercados en España y Portugal, y que ha llamado la atención de los clientes por sus precios económicos y comodidad.

Las cifras hablan por sí solas: en 2025, 'Listo para comer' creció un 20% y alcanzó cerca de 3.000 millones de euros de facturación, esto es el 7,16% de las ventas totales de la compañía. Por eso no es de extrañar que Juan Roig pretenda llevarlo a todos los establecimientos de aquí a 7 años vista.

En los próximos meses habrá nuevas aperturas de 'Listo para comer' en Logroño, Huelva, Puertollano y Ciudad Real, tal y como anuncia Mercadona en su web.