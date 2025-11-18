Va al 'Listo para comer' de Mercadona y se queda perplejo con lo que ve hacer allí a un par de señoras

La escena que ha presenciado un cliente en la sección 'Listo para comer' de un supermercado de Mercadona le ha indignado profundamente y ha provocado una reflexión sobre los compartimientos sociales de muchas personas.

Esa parte de Mercadona es el lugar donde se venden platos cocinados allí mismo y, además, en muchos locales del gigante valenciano se han habilitado zonas donde los clientes pueden calentar comida en unos microondas, coger cubiertos e incluso consumirlos allí mismo en unas sillas y mesas dispuestas para tal efecto.

Allí fue donde el usuario de TikTok @alvaro95barco presenció las escenas que le han hecho pensar: "Acaban de abrir en el barrio la sección de comida preparada del Mercadona, que por cierto me gusta mucho, y es curioso cómo en el comedor, en un espacio de 15 metros cuadrados, se juntan todos aquellos comportamientos que rompen por completo el contrato social".

"Llegas y lo primero que ves es una chica ocupando cuatro asientos con su bolso, su mochila, sus platos... a la derecha llega una señora y se pone a ver vídeos de YouTube con el volumen a tope. Cómo no, ni una servilleta. Porque, como son gratis, llega alguien y arrampla con todo y para casita. ¿Por qué la gente es tan egoísta?", se pregunta el usuario.

"¿Para qué quieres 12 vasos de cartón en casa?"

"Es que la verdad que no lo entiendo. El otro día estuve comiendo en el Mercadona de un pueblo de Murcia, llega una señora... ay, ay, ay. Quejándose no sé de qué, llega donde están los vasos y digo: 'Cogerá uno'. Se cogió 12 y porque no había más. Abre el carrito de la compra, se los mete y se va. Lo de la picaresca en España es digno de estudio. Señora, acaba de robar el equivalente a cinco céntimos en servilletas, a 15 céntimos en vasos. ¿Para qué quieres 12 vasos de cartón en casa?", señala.

El relato ha indignado también a cientos de personas. Por ejemplo, una usuaria señala: "Menuda gentuza. Siento que tenía que haber nacido en otra época o en otro país más acorde a mi manera de ser. Me siento fuera de lugar con toda la porquería de gente y de incivismo que veo".

"Lo de los cubiertos... Se pasan. No compran del súper para cogerlos gratis de ahí", apunta otra. "No es egoísmo, es falta de respeto hacia todo el mundo", agrega otro más.